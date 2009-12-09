به گزارش خبرنگار مهر، میکس نهایی فیلم "بی‌خوابی" به پایان رسیده و پس از تبدیل به نسخه نگاتیو در آلمان اوایل دی‌ماه آماده نمایش می‌شود. فیلم سینمایی "بی‌خوابی" برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده می‌شود.

عوامل تولید "بی‌خوابی" عبارتند از نویسنده: مهدی سجاده‌چی، مدیر فیلمبرداری: رضا آذرشهاب، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: بهرام صحیحی، مدیر صدا‌برداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه و لباس: موفق السیدپور، مدیر تولید: اشرف قیبور و تهیه‌کننده: منصور سهراب‌پور، محصول شبکه تلویزیونی الکوثر.

عباس رافعی فیلم‌های سینمایی "پروانه"، "راز مینا"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و "کیمیا و خاک" را کارگردانی کرده است.