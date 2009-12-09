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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۸:۵۶

"بی‌خوابی" اوایل دی‌ماه آماده نمایش می‌شود

"بی‌خوابی" اوایل دی‌ماه آماده نمایش می‌شود

فیلم سینمایی "بی‌خوابی" به کارگردانی عباس رافعی اوایل دی‌ماه آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میکس نهایی فیلم "بی‌خوابی" به پایان رسیده و پس از تبدیل به نسخه نگاتیو در آلمان اوایل دی‌ماه آماده نمایش می‌شود. فیلم سینمایی "بی‌خوابی" برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده می‌شود.

عوامل تولید "بی‌خوابی" عبارتند از نویسنده: مهدی سجاده‌چی، مدیر فیلمبرداری: رضا آذرشهاب، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: بهرام صحیحی، مدیر صدا‌برداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه و لباس: موفق السیدپور، مدیر تولید: اشرف قیبور و تهیه‌کننده: منصور سهراب‌پور، محصول شبکه تلویزیونی الکوثر.

عباس رافعی فیلم‌های سینمایی "پروانه"، "راز مینا"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و "کیمیا و خاک" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 996664

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