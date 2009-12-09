نیاز کشاورزی به رشد بهره وری سالانه معادل 3.59 درصد است

حمیدرضا عادلی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج نیاز بخش کشاورزی به رشد بهره وری سالانه ای را معادل 3.59 درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به این امردر برنامه راهبردی شیر امکان دستیابی به رقم چهار درصد رشد سالانه قابل دستیابی خواهد بود.

وی از پیش بینی شش درصدی میانگین رشد کلی تولیدات بخش کشاورزی در برنامه توسعه کشور خبر داد و گفت: برای تحقق این امر بهبود بهره وری و توسعه واحدهای کوچک برای ایجاد اشتغال لازم و ضروری است.

عادلی مهدوی خاطرنشان کرد: دستیابی به این میزان نرخ رشد با گسترش بهره وری بخش کشاورزی، به صورت خطی و بر مبنای سال پایه در تولید شیر قابل تحقق می باشد.

وی امنیت غذایی در برنامه توسعه کشور را یادآور شد و گفت: علاوه بر تولید منابع غذایی و تامین انرژی، دستیابی به سرانه تولید پروتئین به میزان 88 گرم در روز از دیگر اهداف برنامه توسعه کشور است.

مهدوی عادلی بیان داشت: در اجرای این برنامه حداقل 30 گرم از پروتئین مورد نیاز روزانه فرد باید از فرآورده های حیوانی تامین شود.

این عضو هیئت علمی گفت: با اجرای مناسب برنامه توسعه کشورتامین میانگین روزانه حداقل 15 گرم پروتئین با منشاء حیوانی از طریق تولید شیر و مواد لبنی برای هر فرد درسند چشم انداز قابل دستیابی است.