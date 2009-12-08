گردنه الماس در محور خلخال - آسالم باز است/ بارش برف ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خلخال، علی نادری بعر از ظهر سه شنبه در بازدید از این مسیر اظهار داشت: با توجه به تداوم ریزش سنگین برف، یخبندان و کولاک که از بامداد امروز آغاز شده، تردد در گردنه الماس به کندی صورت می گیرد.

وی ارتفاع برف در گردنه الماس را بیش از نیم متر توام با برف و کولاک و مه غلیظ عنوان کرد و افزود: با تلاش نیروهای امدادی و راهداری در حال حاضر کلیه راههای اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان باز و تردد در آنها ادامه دارد.

رییس اداره راه و ترابری خلخال با اشاره به برودت هوا و یخ بستن سطح جاده از تمام رانندگانی که قصد عبور از محورهای برفگیر و گردنه های این شهرستان را دارند، خواست که وسایل نقلیه خود را به زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

واحد اطلاعات راه های اداره ی کل راه و ترابری استان اردبیل نیز با اشاره به تداوم ریزش برف در اکثر جاده های مواصلاتی استان، از بارش برف سنگین در گردنه های حیران در محور اردبیل به آستارا و صایین در محور نیر به سراب خبر داد.

کارشناسان این اداره با تاکید بر همراه داشتن زنجیر چرخ برای تمامی خودروها و احتمال وقوع پدیده یخبندان در سطح خیابانها و جاده های نقاط سردسیر استان در ساعات پایانی شب از رانندگان و شهروندان استان خواست که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

