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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

گردنه الماس در محور خلخال - آسالم باز است/ بارش برف ادامه دارد

گردنه الماس در محور خلخال - آسالم باز است/ بارش برف ادامه دارد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان خلخال گفت: هم اکنون گردنه الماس در محور خلخال - آسالم (گیلان) باز بوده اما تردد در این مسیر فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در خلخال، علی نادری بعر از ظهر سه شنبه در بازدید از این مسیر اظهار داشت: با توجه به تداوم ریزش سنگین برف، یخبندان و کولاک که از بامداد امروز آغاز شده، تردد در گردنه الماس به کندی صورت می گیرد.

وی ارتفاع برف در گردنه الماس را بیش از نیم متر توام با برف و کولاک و مه غلیظ عنوان کرد و افزود: با تلاش نیروهای امدادی و راهداری در حال حاضر کلیه راههای اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان باز و تردد در آنها ادامه دارد.

رییس اداره راه و ترابری خلخال با اشاره به برودت هوا و یخ بستن سطح جاده از تمام رانندگانی که قصد عبور از محورهای برفگیر و گردنه های این شهرستان را دارند، خواست که وسایل نقلیه خود را به زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

واحد اطلاعات راه های اداره ی کل راه و ترابری استان اردبیل نیز با اشاره به تداوم ریزش برف در اکثر جاده های مواصلاتی استان، از بارش برف سنگین در گردنه های حیران در محور اردبیل به آستارا و صایین در محور نیر به سراب خبر داد.

کارشناسان این اداره با تاکید بر همراه داشتن زنجیر چرخ برای تمامی خودروها و احتمال وقوع پدیده یخبندان در سطح خیابانها و جاده های نقاط سردسیر استان در ساعات پایانی شب از رانندگان و شهروندان استان خواست که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

کد مطلب 996671

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