4400 نفر عضو جمعیت هلال احمر استان مرکزی هستند

حسین بدخشان د ر گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: جمعیت هلال ‌احمر با هدف ارائه خدمت به نیازمندان در حوادث و بلایای طبیعی ایجاد شده است که تمام خدمات ارائه شده از سوی این جمعیت به صورت عام المنفعه به آسیب دیدگان ارائه می شود.

وی اضافه کرد: ارائه خدمات امدادی شامل امداد جاده ‌ای، کوهستان و امداد آور از جمله خدماتی است که توسط امدادگارن این جمعیت به آسیب دیدگان ارائه می شود.



وی با اشاره به شخصیت حضرت علی(ع) در رسیدگی به محرومان و ضعیفان جامعه خاطرنشان کرد: داوطلبان باید با الگو گرفتن از حضرت علی(ع) کمک و رسیدگی به محرومان و نیازمندان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

بدخشان بیان داشت: قوای مادی و معنوی انسان در هر لحظه در حال تحلیل است که باید با ایجاد سازمان های حمایتی و امدادی زمینه را برای جلوگیری از بروز مشکلات بر اثر این تحلیل قوا فراهم کرد.

وی افزود: درهر لحظه از بروز حادثه که آرامش انسان مورد تهدید قرار می‌گیرد، نیکوکاران برای یاری انسان‌های حادثه دیده شتاب می‌کنند که داوطلبان هلال احمر نیز به عنوان نیکوکاران در این عرصه نقش آفرینی می کنند.



وی تصریح کرد: اسلام برای اینکه انسان ‌ها بتوانند از لحظه ‌‌های زندگی خود سود ببرند برنامه ‌‌ای تنظیم کرده و انسان‌ ها چنانچه بخواهند دچار ضرر و خسارت نشوند، باید این برنامه ‌ها را مدنظر داشته باشند.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی وجه تمایز انسان و حیوان را مبانی فکری و عقیدتی دانست و اظهار داشت: اگر ایمان شکل‌ بگیرد،‌ میوه و ثمره ‌ای به بار می‌آورد که آن میوه عمل صالح انسان است.

بدخشان با اشاره به اینکه عمل صالح نخستین برنامه دستور اسلام است، اضافه کرد: عمل صالح مصادیق فراوانی دارد که نتیجه آن عمل صالح موجب ارتقا و تعالی، کمال، زیبایی و شکوه انسان می‌شود.