دکتر سیدحسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در دانشگاه آزاد اسلامی از دو ماه گذشته به تمام واحدها دستورالعمل های مربوطه را در مورد پیشگیری و اقدامات لازم درمانی برای جلوگیری از همه گیری این بیماری در یک واحد دانشگاهی را ابلاغ کرده ایم.

وی اضافه کرد: این موضوع در یک چارچوب یکسان به واحدهای دانشگاه آزاد به خصوص برای کنترل این بیماری در خوابگاهها ارائه شد و روسای واحدها در برنامه بازآموزی شرکت کردند.

یحیوی خاطرنشان کرد: گزارش خاصی در مورد مشکل ناشی از آنفلوآنزای نوع A در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ارائه نشده است.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در خصوص اعلام نام دو دانشجوی دانشگاه آزاد در میان فوت شدگان ناشی از آنفلوآنزای نوع A نیز یادآور شد: مرجع اطلاع رسانی در این زمینه وزارت بهداشت است و پس از اعلام آمار فوت شدگان مشخص شد که دو نفر از سه نفر دانشجوی فوت شده، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد شیراز بوده اند.