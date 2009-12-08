توقیف محموله 58 هزار لیتری سوخت قاچاق در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد، فرمانده پایگاه دریایی مستقر در اروند درباره کشف این محموله گفت: هفته گذشته نیروهای گشتی این پایگاه به چند فروند لنج در حوزه ماموریت خود مشکوک می شوند که پس از اخطار و محاصره شناورها اقدام به بازرسی محموله کردند که در جریان بازرسی معلوم شد بیش از 58000 لیتر گازوئیل و بنزین قاچاق بارگیری شده است.

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: این چندمین باری است که محموله هایی از این دست توسط سبزپوشان دریادل پایگاه دریایی اروند منطقه سوم در شمال خلیج فارس کشف و توقیف می شود.

گفتنی است این شناورها و چند سرنشین به همراه قاچاق تحویل مراجع ذی صلاح قضایی شدند.