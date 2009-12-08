پیروزی ایران برابر پاکستان و قطعی شدن صعود جوانان به مرحله نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای گروه چهارم رقابت‌های مقدماتی فوتبال زیر 19 سال آسیا در حالی از عصر امروز (سه شنبه) به میزبانی ورزشگاه تختی تهران و با دیدار ایران با پاکستان آغاز شد که با انصراف دو تیم لبنان و ترکمنستان، از بین 3 تیم ایران، ازبکستان و پاکستان دو تیم می توانستند جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را از آن خود کنند.

در نخستین دیدار این گروه تیم کشورمان با نتیجه 4 بر صفر تیم ضعیف پاکستان را شکست داد تا صعود خود به مرحله نهایی مسابقات را قطعی کند.

در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسید، امید علیشاه در دقیقه 51 ، کاوه رضایی در دقایق 54 و 84 و مجتبی محبوب در دقیقه 73 برای تیم جوانان کشورمان گل زدند.

دومین دیدار تیم کشورمان برابر تیم ازبکستان روز شنبه هفته پیش رو در شرایطی در ورزشگاه تختی برگزار می شود که به نظر می رسد این دو تیم قطعا به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. ازبک ها روز پنجشنبه هفته جاری با پاکستان دیدار می کنند.