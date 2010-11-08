تدوین چشم انداز ؛ مهمترین مطالبه از حوزویان/ جزئیات چشم انداز حوزه

تدوین چشم انداز 20 ساله حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب در بخشی از فرمایشاتشان در دیدار اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم هدف گذاری و تعیین اولویتهای علوم حوزوی را در پرتو ترسیم چشم انداز آینده امکان پذیر دانستند و تاکید کردند یکی از نیازهای جدی حوزه، تدوین چشم انداز و برنامه راهبردی است. این فرمایشات رهبر معظم انقلاب تاکید مجددی بر سخنان سه سال گذشته ایشان در دیدار با طلاب و فضلای حوزه علمیه قم بود.

ایشان در این سخنان فرمودند: "اگر امروز ارکان حوزه یعنى مدیران، صاحب‏نظران، اساتید، برجستگان همت بکنند، درست فکر کنند و برنامه‏ریزى کنند، حوزه بیست سال دیگر از لحاظ سطح و عمق و عرض و طول و توسعه نفوس، از حالا بمراتب بهتر خواهد بود. اگر حالا ما پیش‏بینى نکنیم، نه؛ هیچ معلوم نیست حوزه قمى در آینده با همین عرض و طول فعلى هم وجود داشته باشد .... همانطور که در مسائل کشور چشم‏انداز بیست ساله تدوین شد، بیائید یک چشم انداز بیست ساله، 10 ساله براى حوزه تشکیل بدهید. این کارِ شوراى عالى حوزه‏ علمیه است."

اگر چه تلاشها برای تدوین چشم انداز حوزه های علمیه سالها قبل آغاز شده است اما تدوین نهایی این سند تاریخی با گذشت سه سال از سخنان ایشان نهایی نشده است روشن است تدوین سندی که حداقل سرنوشت یکصد سال آینده حوزه را تنظیم خواهد کرد در این مدت زمان اندک امکان پذیر نیست اما گامهایی مناسبی برای این حرکت انجام شده است و باید قدمها راسخ تر از قبل برداشته شود.

گامهای آغازین

تلاشهای اولیه برای تدوین چشم انداز 20 ساله حوزه از سال 84 آغاز شد. در آن سال اعلام شد "پیش نویس سند چشم انداز 20 ساله حوزه علمیه با بیش از 800 جلسه کارشناسی با حضور 65 کارشناس حوزوی و دانشگاهی پس از قریب 30 هزار ساعت کار کارشناسی تدوین شده است". اهمیت این سند و تاثیرات بنیادین آن در حوزه های علمیه تشیع در سراسر جهان، حساسیت های فراوانی در تدوین این سند ایجاد کرده بود و دقت فراوان در تدوین این سند تاریخی را ضروری ساخته بود. تدوین ابتدایی این سند در دوران مسئولیت حجت الاسلام حسینی بوشهری مراحل نهایی خود را گذراند ولی امکان ارسال آن به شورای عالی حوزه فراهم نشد.

از سوی دیگر لازم بود تغییراتی در ساختارهای حوزه برای ایجاد زیرساختارهای مرتبط با چشم انداز نیز فراهم شود. یک ماه بعد از سخنان مقام معظم رهبری در دی ماه 86، آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین درباره تاخیر در تدوین چشم انداز گفت: مسئله ترسیم چشم ‌انداز حوزه علمیه در دستور کار قرار گرفته اما به خاطر تغییر در ساختار شورای عالی حوزه این کار متوقف شده است.

با تعیین اعضای جدید شورای عالی حوزه و انتخاب آیت الله مقتدایی به عنوان مدیر جدید حوزه، تدوین چشم انداز حوزه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

مدیر جدید حوزه در مراسم معارفه خود یکی از مهمترین اولویتهای خود را "تدوین چشم انداز 20 ساله حوزه" اعلام کرد. با سرعتی بی نظیر و قابل تحسین، پیش نویس چشم انداز بیست ساله حوزه علمیه قم 8 ماه بعد از این سخنان تنظیم شد و یک ماه بعد از آن نیز کارگروههای تخصصی در 5 محور آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب و برنامه ریزی، کمیت بخشی به بخش های چشم انداز حوزه را آغاز کردند.

جزئیات چشم انداز حوزه

در این پیش نویس آمده است: "حوزه علمیه نهادی خواهد بود که در استمرار حرکت نبی مکرم اسلام و اهل بیت طاهرین معلم، مروج و حافظ اسلام باشد و به صورت فعال، الهام بخش و تاثیرگذار، روز آمد و سامان یافته نقش خود را در گستره جهان ایفا کند. در این شرایط حوزه علمیه آرمانی به مثابه خورشید پایدار اسلام با ابزار، روش ها و زبان روز به شرح زیر ایفای نقش خواهد کرد:



1- تربیت کننده فقها و دانشمندان حافظ اسلام و رهبران دینی در جهان

2- الگو و نقش آفرین در رشد معنوی و اخلاقی جوامع

3- پیشگام در تفقه در دین و عرضه کننده دانش کمال آفرین بشری

4- بهره مندی از مبلغان فعال و بهنگام در هدایت بشری

5- احیاگر حکومت اسلامی در جهان و بستر ساز ظهور منجی عالم بشریت

6- پرچمدار نوسازی فرهنگ و تمدن اسلامی در عرصه جهانی



در بخش "راهبرد" این پیش نویس بر توسعه فراگیر کمی، کیفی و متوازن با استفاده از نهادسازی مبتنی بر مراکز ماموریت گرا (مجتمع های جامع حوزوی) و تحکیم مرکزیت حوزه علمیه قم به منظور استقرار کامل نظام اسلامی در ایران و سایر مناطق مستعد و احیای فرهنگ و تمدن اسلامی و پیشبرد نهضت جهانی انتظار تاکید شده است. تعریف حوزه علمیه، تعیین رسالت حوزه علمیه در 6 بند، تعیین اهداف کلان و کیفی حوزه علمیه در 8 بند، تدوین سیاستهای حوزه در 15 بند به همراه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محیط داخلی حوزه بخشهای دیگر این چشم انداز را تشکیل می دهند.

این پیش نویس جهت بررسی مقدماتی از سوی آیت الله مقتدایی به شورای عالی حوزه ارسال شد. این شورا نیز با تدوین نقطه نظرات خود، این پیش نویس را به مرکز مدیریت حوزه عودت داد تا مراحل تکمیل آن پیگیری شود. تغییرات در شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه، روند تدوین این چشم انداز را کند کرده است. این تغییرات اگر چه ضروری است اما شاید مقدمه همه این تغییرات را باید در تدوین چشم انداز جستجو کرد. چشم انداز حوزه "نقشه راه" است و ابزار حرکت در این مسیر، ساختارهای مدیریتی خواهند بود.

سرعت بخشی همراه با آینده نگری

به گزارش مهر، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، اگرچه متولی حوزه های علمیه برادران در سراسر کشور است اما به عنوان "نماد حوزه" شناخته می شود و برنامه های آن تاثیر فراوانی بر فعالیت های مراکز حوزوی دیگر دارد. تدوین چشم انداز 20 ساله برای این مهمترین مرکز حوزوی نیز، بستر مناسبی را برای تدوین چشم انداز دیگر مراکز حوزوی فراهم خواهد کرد. تدوین نهایی این چشم انداز، مهمترین سند حوزوی در تاریخ تحولات حوزه خواهد بود که نتیجه آن حداقل در یک قرن آینده حوزه باقی خواهد ماند. این موضوع اهمیت سند را بسیار افزون کرده است اما حوزه نشان داده است که می تواند پرچمدار حرکتهای بزرگی باشد. باردیگر بازخوانی این سخنان مقام معظم رهبری ضروری است که در باره ضرورت سرعت بخشی همراه با آینده نگری در تحولات حوزوی می فرمایند" اگر امروز ارکان حوزه یعنى مدیران، صاحب‏نظران، اساتید، برجستگان همت بکنند، درست فکر کنند و برنامه‏ریزى کنند، حوزه بیست سال دیگر از لحاظ سطح و عمق و عرض و طول و توسعه نفوس، از حالا بمراتب بهتر خواهد بود. اگر حالا ما پیش ‏بینى نکنیم، نه؛ هیچ معلوم نیست حوزه قمى در آینده با همین عرض و طول فعلى هم وجود داشته باشد."