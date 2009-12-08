اعتماد مردم کردستان به دستگاه قضایی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان کردستان اظهار داشت: در راستای اقدامات به موقع و همچنین ارائه خدمات مناسب به مردم میزان اعتماد کردستانی ها به دستگاه قضایی استان با افزایش چشم گیری مواجه بوده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان کردستان در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم و همکاری با سایر دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی برای نهادینه کردن امنیت در این استان مرزی از تمامی توانمندی خود بهره گرفته و خوشبختانه با توجه به موفقیت بسیار زیادی نیز که کسب کرده است مورد توجه مردم عزیز استان قرار گرفته و در نتیجه باعث افزایش اعتماد مردم کردستان شده است.

مدیر کل دادگستری استان کردستان افزود: خوشبختانه در حال حاضر مردم استان کردستان نیز همکاری و تعامل مناسبی با دستگاه قضایی برقرار کرده و ما نیز تلاش داریم که با توجه دقیق به قانون و همچنین دفاع از حقوق مردم این همکاری را تداوم ببخشیم.

گروسی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی دستگاه قضایی استان کردستان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر علیرغم موفقیت های که دستگاه قضایی استان داشته، با مشکلات و نارسایی های مواجه است که البته در بعضی از موارد باعث خدشه ایجاد شدن در روند امور بوده و باید هر چه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به وضعیت پزشکی قانونی استان کردستان افزود: در حال حاضر بعضی از شهرستان های استان فاقد پزشکی قانونی بوده که البته این معضل به دلیل مشکلات اعتباری و نبود ساختان مناسب برای انجام کار است که این کمبود در مواردی باعث بروز مشکلاتی برای مردم می شود و ما انتظار داریم که با حمایت های استانداری هر چه سریعتر این نقص برطرف شود.

مدیر کل دادگستری استان کردستان گفت: یکی دیگر از مشکلات دستگاه قضایی و سازمان های وابسته به آن در استان کمبود اعتبارات مالی است که البته این مهم با توجه به استانی بودن اعتبارات دستگاه قضایی قابل بررسی و حل شدن است.

در ادامه این جلسه که به ریاست استاندار کردستان برگزار شد، مشکلات سایر سازمان های وابسته به دستگاه قضایی استان از جمله سازمان زندانها، پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، ثبت اسناد و املاک استان و ... مورد بررسی قرار گرفت.