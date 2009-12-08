به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که مثل روزهای گذشته در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، صمد مرفاوی همچنان به اختلافاتش با برخی عکاسان رسانه های ورزشی ادامه داد و حتی به یکی از آنها گفت نزدیک چمن نشود!

امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال عصر سه شنبه با حضور در ورزشگاه دستگردی تمرینات آبی پوشان را زیر نظر گرفت و پس از پایان تمرین نیز 20 دقیقه با بازیکنان پشت درهای بسته گفتگو کرد. آشتیانی در پایان این نشست حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد.

حاشیه های تمرین امروز استقلال را در زیر می خوانید:

* امیدرضا روانخواه هافبک مصدوم تیم استقلال تهران پس از مدتها در تمرین این تیم حضور یافت. روانخواه دوران مصدومیت را پشت سرگذاشته است.

* حسین کاظمی که از حضور در تمرینات استقلال محروم است امروز به ورزشگاه دستگردی آمد اما خیلی زود محل تمرین آبی پوشان را ترک کرد. او دقایقی با دکتر نوروزی گفتگو کرد.

* بیژن کوشکی مدافع مصدوم استقلال همچنان در تمرینات این تیم غیبت دارد.

* گفته می شود ساعت 20 امروز جلسه کمیته انضباطی باشگاه استقلال در مورد سیاوش اکبرپور، حسین کاظمی و رضا عنایتی تشکیل خواهد شد.

* روته مولر مربی تیم استقلال تهران نیز از غایبین تمرین امروز بود.

* نزدیک به 15 نفر از هواداران استقلال جهت تشویق تیم خود به ورزشگاه آمده بودند که فقط نظاره گر تمرین بوده و هیچکدام از بازیکنان را تشویق نکردند.

* وحید طالب لو و محمد محمدی دو دروازه بان تیم استقلال تهران زیر نظر بهزاد غلامپور تمرینات ویژه ای را انجام دادند. طالب لو در حاشیه این تمرین در نشست ویژه ای با آشتیانی در مورد مسائل مختلف استقلال گفتگو کرد. این نشست هم پشت درهای بسته برگزار شد.

* در تمرین امروز استقلال یک بازیکن جدید از بورکینافاسو به جمع بازیکنان اضافه شد. این بازیکن 20 سال سن و نام او "یوسف هما" است و در پست مهاجم بازی می کند. او در تیم های الجزیره امارات و الجیش سوریه بازی کرده است.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 17 به پایان رسید و این تیم راس ساعت 15 فردا تمرینات خود را جهت دیدار مقابل مقاومت شیراز برگزار خواهد کرد.