  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

حاشیه استقلال - مقاومت /

سرنوشت مرفاوی در دو دقیقه تغییر کرد/ از گریه تدارکات تا هوادار بی غیرت!

سرنوشت مرفاوی در دو دقیقه تغییر کرد/ از گریه تدارکات تا هوادار بی غیرت!

تیم فوتبال استقلال در شرایطی دیدار برابر مقاومت را با پیروزی به پایان برد که علاوه بر کادر فنی این تیم، مسئول تدارکات آبی پوشان هم اشک ریخت و گریه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر جمعه با پیروزی 3 بر 2  استقلال به پایان رسید. حاشیه های بازی دو تیم را در زیر می خوانید:

* در ابتدای این دیدار صمد مرفاوی و به همراه اعضای کادر فنی این تیم به سمت نیمکت مقاومت رفتند و به همتایان خود خوش آمد گفتند.

* وحید طالب لو در بین دو نیمه به سمت دروازه بان تیم مقاومت رفت و با او احوالپرسی کرد.طالب لو در این دیدار نیمکت نشین بود.

* در ابتدای این دیدار پلاکاردهایی با محور فوتبال پاک و دوپینگ هرگز در دست بازیکنان بود.

* در حالی که این بازی در یک روز تعطیل برگزار می شد اما کمتر از 10 هزار تماشاگر به ورزشگاه آمدند.

* افشین قطبی و دستیارانش به همراه محمد نوازی بازیکن پیشین استقلال و مسئولان باشگاههای استقلال و مقاومت در جایگاه ویژه حضور داشتند.

* صمد مرفاوی که پس از گل دوم مقاومت(دقیقه 90) مورد توهین هواداران قرار گرفته بود پس از آنکه مجید گل سوم را زد (دقیقه 92) مورد تشویق قرار گرفت و روی نیمکت تیمش اشک ریخت. سرنوشت مرفاوی و نوع شعارها علیه او در دو دقیقه تغییر کرد.

* بهزاد غلامپور و مسئول تدارکات باشگاه استقلال از خوشحال ترین افراد حاضر در ورزشگاه آزادی پس از گل سوم بودند که " آقا مدد" به شدت اشک ریخت. او سالهاست به عنوان تدارکات استقلال فعالیت می کند.

* در پایان این دیدار صمد مرفاوی به سمت هواداران استقلال رفت و در حالی که مورد تشویق برخی از هواداران قرار گرفته بود، برخی دیگر شعار" هوادار بی غیرت نمی خوایم" سرمی دادند!

استقلال با این پیروزی 30 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.

کد مطلب 996703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها