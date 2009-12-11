سرنوشت مرفاوی در دو دقیقه تغییر کرد/ از گریه تدارکات تا هوادار بی غیرت!

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر جمعه با پیروزی 3 بر 2 استقلال به پایان رسید. حاشیه های بازی دو تیم را در زیر می خوانید:



* در ابتدای این دیدار صمد مرفاوی و به همراه اعضای کادر فنی این تیم به سمت نیمکت مقاومت رفتند و به همتایان خود خوش آمد گفتند.

* وحید طالب لو در بین دو نیمه به سمت دروازه بان تیم مقاومت رفت و با او احوالپرسی کرد.طالب لو در این دیدار نیمکت نشین بود.

* در ابتدای این دیدار پلاکاردهایی با محور فوتبال پاک و دوپینگ هرگز در دست بازیکنان بود.

* در حالی که این بازی در یک روز تعطیل برگزار می شد اما کمتر از 10 هزار تماشاگر به ورزشگاه آمدند.

* افشین قطبی و دستیارانش به همراه محمد نوازی بازیکن پیشین استقلال و مسئولان باشگاههای استقلال و مقاومت در جایگاه ویژه حضور داشتند.

* صمد مرفاوی که پس از گل دوم مقاومت(دقیقه 90) مورد توهین هواداران قرار گرفته بود پس از آنکه مجید گل سوم را زد (دقیقه 92) مورد تشویق قرار گرفت و روی نیمکت تیمش اشک ریخت. سرنوشت مرفاوی و نوع شعارها علیه او در دو دقیقه تغییر کرد.

* بهزاد غلامپور و مسئول تدارکات باشگاه استقلال از خوشحال ترین افراد حاضر در ورزشگاه آزادی پس از گل سوم بودند که " آقا مدد" به شدت اشک ریخت. او سالهاست به عنوان تدارکات استقلال فعالیت می کند.

* در پایان این دیدار صمد مرفاوی به سمت هواداران استقلال رفت و در حالی که مورد تشویق برخی از هواداران قرار گرفته بود، برخی دیگر شعار" هوادار بی غیرت نمی خوایم" سرمی دادند!

استقلال با این پیروزی 30 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.