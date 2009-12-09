استقلال را به خوبی می شناسم/ می خواهیم در آزادی پیروز شویم

داود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش مقابل استقلال تهران در هفته نوزدهم لیگ برتر اظهار داشت: تیم ما در اوج آمادگی به دیدار استقلال خواهد رفت. شرایط ایده‌آلی داریم و بدون بازیکن مصدوم و محروم مقابل این تیم صف آرایی خواهیم کرد.

وی از پیش بینی نتیجه دیدار تیم مقاومت برابر استقلال تهران خودداری کرد و گفت: با توجه به پیروزی‌های اخیر و شرایطی که بر تیم حاکم است می توانم ادعا کنم که برای برد به تهران خواهیم آمد. استقلال در خانه تیمی شکست ناپذیر نیست و ما هم می خواهیم مانند پیکان، راه آهن و استقلال اهواز این تیم را در آزادی شکست دهیم.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز استقلال را تیمی بزرگ خواند و گفت: درست است که تیم استقلال در دیدارهای اخیر نتایج خوبی کسب نکرده است و حواشی زیادی دارد اما این تیم صرفنظر از شرایط موجود برای برد به مصاف ما خواهد آمد و می آید که با پیروزی در این دیدار خانگی ناکامی‌های اخیر را جبران کند.

مهابادی از آمادگی تیمش برای ارائه یک بازی جوانمردانه مقابل استقلال و هوادارانش خبر داد و گفت: من پیش از این در تیم استقلال بازی کرده‌ام و با شرایط این تیم آشنا هستم. برای استقلال احترام زیادی قائلم اما در بازی روز جمعه فقط به پیروزی مقاومت می اندیشم.

تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز ساعت 15 روز جمعه هفته جاری در آخرین دیدار از هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران برابر استقلال صف آرایی خواهد کرد.