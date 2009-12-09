شش فقره پرونده اختلاس و ارتشاء در محاکم قضایی مازندران مفتوح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاریها در ساری افزود: تاکنون 16 فقره پرونده مربوط به اختلاس و ارتشا در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: 16 فقره پرونده اختلاس و ارتشاء وارد دستگاه قضایی شده که از این تعداد 13 فقره منتهی به صدور رای شده است.

وی اظهار داشت: کلیه جرائم اختلاس و ارتشاء مربوط به کارکنان دستگاههای دولتی در دادگستری ساری توسط قضات ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

موسوی با بیان اینکه این تعداد پرونده نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است گفت: میزان اختلاس و ارتشاء 16 فقره پرونده جمعا دو میلیارد و 740 میلیون ریال بوده است.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان بیان داشت: اکثر پرونده های مربوط به جرائم اختلاس و ارتشاء در دادگاهها را مدیران و کارکنان بانک ها تشکیل داده اند.

موسوی اضافه کرد: در حال حاضر 11 شعبه حقوقی و 9 شعبه جزایی در دادگستری ساری در امر قضاوت فعال هستند.