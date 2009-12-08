این شکست فاصله فوتبال ایران و پاکستان بود/ نیامدیم زنگ تفریح باشیم

زمان گوهر که پس از شکست 4 بر صفر عصر سه شنبه تیمش مقابل جوانان کشورمان در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود : در رنکینگ فیفا ایران در رتبه 61 جهان قرار دارد و این در حالی است که تیم ملی پاکستان در رده 165 قرار دارد و این نشان می دهد تفاوت فاحشی بین سطح فوتبال دو تیم وجود دارد و نمی توان فراتر از واقعیت ها از تیم ما انتظار داشت.

وی اضافه کرد : تیم من درحالی مقابل ایران قرار گرفت که 7 بازیکن اصلی ام برای اولین بار در یک تورنمنت رسمی به میدان می رفتند و تجربه لازم برای چنین مسابقه ای را نداشتند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان پاکستان با تاکید بر اینکه تیم فوتبال جوانان ایران از قدرت بالایی برخوردار است اظهار داشت: همین که تیم ما یک نیمه مقابل ایران استقامت کرد و توانست نتیجه ایده آلی بگیرد نشان می دهد ما از پتانسیل بالایی برخوردار هستیم و می توانیم در بازیهای آینده نمایش بهتری داشته باشیم .

وی در خصوص دیدار بعدی تیمش مقابل ازبکستان یادآور شد : آنچه مشخص است ما نیامده ایم که زنگ تفریح باشیم . در هر تورنمنتی بازیهای اول همواره سخت است ولی ما با رفع نقاط ضعف خود بسیار امیدواریم تا با پیروزی مقابل ازبکستان شانس مان را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهیم .

زمان گوهر اظهار داشت : به نظر من تیم ایران مقابل ازبکستان به مراتب فوتبال بهتری را به نمایش خواهد گذاشت تا با اقتدار راهی مرحله نهایی شود و این فرصت خوبی است تا تیم ما با ارائه فوتبالی متفاوت بتواند از سد ازبکستان عبور کند و به عنوان تیم دوم راهی مرحله نهایی شود.

وی پیرامون مشکل آماده نشدن به موقع جوراب بازیکنان این تیم تاکید کرد: این مشکل از ناحیه تیم ما نبود و به نظرم برخی ناهماهنگی ها باعث بروز چنین مسئله ای شد که تصور می کنم تاخیر بوجود آمده در شروع بازی در عملکرد هر دو تیم تاثیرگذار بود.