توقع از تیم جوانان بالا است/ می دانستیم پاکستان برای دفاع کردن می آید

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی که عصر سه شنبه و پس از پیروزی 4 بر صفر تیم جوانان ایران برابر پاکستان با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه تختی تهران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: باید تشکر کنم از همه کسانی که برای تیم جوانان زحمت کشیدند و بازیکنان را در شرایطی مطلوب در اختیار کادر فنی قرار دادند.

وی با بیان اینکه ارائه بازیهای قابل قبول در جام جهانی و عنوان قهرمانی آسیا توقع از تیم ایران را بالا برده است،تصریح کرد: با نمایشی که بازیکنان ما در جام جهانی داشتند توقعات از این تیم بالا رفته و ما کار سختی در آینده پیش رو داریم.

علی دوستی در دیدار برابر پاکستان

دوستی ادامه داد: با این حال امیدواریم که در آینده بتوانیم با حمایت فدراسیون فوتبال و سایر مسئولان این توقعات را برآورده کنیم و به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان در ارزیابی اش از دیدار برابر پاکستان گفت: از قبل می دانستیم که حریف برای کم گل خوردن به مصاف ما خواهد آمد و تلاش خواهد کرد با 11 بازیکن در زمین خودش دفاع کند که همین اتفاق هم افتاد ودر نیمه اول کار ما را مشکل کرد.

علی دوستی مهر در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند در نیمه اول می توانستیم دروازه پاکستان را باز کنیم اما بازی خوبی را ارائه نکردیم. البته فرصت های خوبی برای گلزنی داشتیم که بازیکنان از آنها استفاده نکردند.

وی افزود: اما در نیمه دوم شرایط کاملا فرق کرد و ما توانستیم به گل دست پیدا کنیم و حریف را از پیش رو برداریم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان ادامه داد: مطمئنم که تیم جوانان ایران روز به روز بهتر می شود و می تواند به شرایط مطلوبی که مد نظر همه است دست پیدا کند. فقط امیدوارم فدراسیون فوتبال و مسئولان دست اندرکار نیز حمایت هایشان از این تیم را قطع نکنند تا بتوانیم موفقیت های گذشته را تکرار کنیم.