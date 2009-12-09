اختلافات سیاسی در جامعه نباید به جدل کشانده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ناطق نوری عصر سه شنبه در مراسم روز دانشجو دانشجویان دانشگاه پیام نور مازندران در ساری گفت: 16 آذر سال 1332 دانشجو با مسئولان دعوا نداشت، بحث بر سر این بود که ریشه های استکبار را خشکانده بودوند اما جای پای استعمار محکم شده بود.

نماینده نور و محمودآباد در مجلس با بیان اینکه حوادث آن سال ها را از نزدیک شاهد بودم تصریح کرد: به علت شکافی که در سال های منتهی به پیروزی انقلاب بین مردم، دانشگاهیان و علما افتاده بود، امام در اعلامیه ای از نجف اعلام کردند: "دانشجویان و اساتید چهره های آینده هستند" و بر وحدت تکیه کردند تا اساس انقلاب به وجود آمد و استعمار شکسته شد.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان، امید و آینده سازان کشور هستند که می توانند استکبار و استعمار را نابود کنند و بر قله های علمی تکیه بزنند.

ناطق نوری خطاب به دانشجویان یادآور شد: در دنیا دعوای سیاسی زیاد است و نباید اختلاف ها را به جنگ و جدل بکشانیم بلکه باید با مذاکره مشکلات را حل و فصل کرد.

ابوالقاسم اثنی عشری، رئیس دانشگاه پیام نور مازندران نیز در مورد روند مشکلات پذیرش دانشگاه پیام نور و کمبود فضاهای آموزشی ابراز کرد: با تقویت کتابها و قراردادن وسائل کمک آموزشی و سی دی های درسی روند پذیرش دانشجویان تسریع داده ایم و افزایش دانشجو نیز تحت کنترل صورت خواهد گرفت.