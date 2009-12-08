طرح اوقات فراغت باید متناسب با ذائقه فکری نسل جوان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری عصر سهشنبه در جشنواره معرفی نشریات برتر هستههای فرهنگی جوان با انتقاد از نحوه اجرای طرح اوقات فراغت تصریح کرد: اجرای مدلهای کنونی طرح اوقات فراغت برای 10 سال قبل مفید و موثر بود اما در حال حاضر با توجه به تغییرات و تحولات چشمگیر جامعه و تغییر ذائقه فکری و فرهنگی مردم باید طرحهای کارآمدتر و بهروزتری اجرا شود.
وی با بیان اینکه چگونگی برگزاری طرح اوقات فراغت نیاز به اتاق فکر و هماندیشی دارد، اضافه کرد: البته یکی از دستاوردهای مهم طرح اوقات فراغت این است که ما به این نتیجه رسیدیم که استعدادها و آمادگیهای فراوانی در بین نسل جوان و نوجوان ما نهفته است که باید زمینههای لازم برای ظهور و بروز این استعدادها فراهم شود.
مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند در وجود ایرانیها استعدادهایی قرار داده که نمونه آن در دنیا پیدا نمیشود.
اسکندری، وجود علما و فیلسوفان برجسته در طول تاریخ را نمونه ای از این مدعا دانست و اظهار داشت: اگر امکانات و تجهیزات لازم در اختیار نسل جوان ما قرار داده شود یقینا کارهای خارق العادهای انجام خواهند داد که ثمره آن به شکوفایی بیشتر نظام جمهوری اسلامی منجر میشود.
کارگروه طرح اوقات فراغت در سازمان تبلیغات اسلامی قم تشکیل میشود
حجتالاسلام اسکندری در ادامه با تأکید بر لزوم برنامه ریزیهای کارآمد برای مدیریت و اجرای طرح اوقات فراغت اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی قم از دی ماه امسال با راه اندازی اتاق فکر و تشکیل کارگروه اوقات فراغت برای اجرای برنامههای اوقات فراغتی سال آینده برنامه ریزی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این کارگروه از پیشنهادات و تجربیات کارشناسان مسائل فرهنگی و اعضای پایگاههای هستههای فرهنگی جوان برای کاربردیکردن برنامههای این طرح استفاده میشود.
قم - خبرگزرای مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بر طراحی برنامههای اوقات فراغت متناسب با نیاز فرهنگی و ذائقه فکری جوانان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری عصر سهشنبه در جشنواره معرفی نشریات برتر هستههای فرهنگی جوان با انتقاد از نحوه اجرای طرح اوقات فراغت تصریح کرد: اجرای مدلهای کنونی طرح اوقات فراغت برای 10 سال قبل مفید و موثر بود اما در حال حاضر با توجه به تغییرات و تحولات چشمگیر جامعه و تغییر ذائقه فکری و فرهنگی مردم باید طرحهای کارآمدتر و بهروزتری اجرا شود.
نظر شما