به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عباس اسکندری عصر سه‌شنبه در جشنواره معرفی نشریات برتر هسته⁮های فرهنگی جوان با انتقاد از نحوه اجرای طرح اوقات فراغت تصریح کرد: اجرای مدلهای کنونی طرح اوقات فراغت برای 10 سال قبل مفید و موثر ⁮بود اما در حال حاضر با توجه به تغییرات و تحولات چشمگیر جامعه و تغییر ذائقه فکری و فرهنگی مردم باید طرح⁮های کارآمدتر و به⁮روزتری اجرا شود.



وی با بیان اینکه چگونگی برگزاری طرح اوقات فراغت نیاز به اتاق فکر و هم⁮اندیشی دارد، اضافه کرد: البته یکی از دستاوردهای مهم طرح اوقات فراغت این است که ما به این نتیجه رسیدیم که استعدادها و آمادگی⁮های فراوانی در بین نسل جوان و نوجوان ما نهفته است که باید زمینه⁮های لازم برای ظهور و بروز این استعدادها فراهم شود.



مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند در وجود ایرانی⁮ها استعدادهایی قرار داده که نمونه آن در دنیا پیدا نمی⁮شود.



اسکندری، وجود علما و فیلسوفان برجسته در طول تاریخ را نمونه ⁮ای از این مدعا دانست و اظهار داشت: اگر امکانات و تجهیزات لازم در اختیار نسل جوان ما قرار داده شود یقینا کارهای خارق⁮ العاده⁮ای انجام خواهند داد که ثمره آن به شکوفایی بیشتر نظام جمهوری اسلامی منجر می⁮شود.



کارگروه طرح اوقات فراغت در سازمان تبلیغات اسلامی قم تشکیل می⁮شود



حجت‌الاسلام اسکندری در ادامه با تأکید بر لزوم برنامه ⁮ریزی⁮های کارآمد برای مدیریت و اجرای طرح اوقات فراغت اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی قم از دی ماه امسال با راه ⁮اندازی اتاق فکر و تشکیل کارگروه اوقات فراغت برای اجرای برنامه⁮های اوقات فراغتی سال آینده برنامه ⁮ریزی خواهد کرد.



وی ادامه داد: در این کارگروه از پیشنهادات و تجربیات کارشناسان مسائل فرهنگی و اعضای پایگاه⁮های هسته⁮های فرهنگی جوان برای کاربردی⁮کردن برنامه⁮های این طرح استفاده می⁮شود.