تاکید وزرای امورخارجه ایران و امارات بر توسعه مراودات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امورخارجه امارات که برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات به تهران سفر کرده است بعد از رایزنی با منوچهر متکی به همراه همتای ایرانی خود در نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شرکت کرد.

دراین نشست شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان که به همراه سه وزیر کابینه امارات و جمعی از تجار و بازرگانان این کشور به تهران سفر کرده، تصریح کرد: مسائل جهان امروز به نحوی پیش می رود که ضروری است کشورهای منطقه هماهنگی و گفتگوهای مستمر داشته باشند و این دیدارهای متقابل می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

به گفته آل نهیان، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نتیجه سفر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات بوده است. وی ابراز امیدواری کرد که در جریان سفر خود به تهران قراردادهای بیشتری بین دو کشور ایران و امارات به امضا برسد، که به گفته او تقویت روابط ایران و امارات به امنیت و ثبات منطقه کمک خواهد کرد.

وزیر امورخارجه امارات با تاکید بر اینکه ، ایران شریک خوب تجاری امارات است اظهار داشت: کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تاکیدی بر همکاری های اقتصادی ایران و امارات است و امیدواریم در زمینه های اقتصادی، تجاری، فنی و انرژی همکاری های خوبی با ایران داشته باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بحران مالی کنونی جهان شدید ترین بحران در حوزه اقتصاد از سال 1930 تاکنون است، خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی ازآمریکا آغازشد و به دلایل مختلف به سایر کشورها تسری یافت و کشورهای در حال توسعه نیز از تبعات آن مصون نماندند.

متکی با اشاره به اینکه ملت های ایران و امارات پیوندهای عمیق وتاریخی داشته اند، تصریح کرد: این پیوندها سبب شده روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به بالاترین سطح برسد.

وی با بیان اینکه ایرانیان زیادی در کشور امارات حضور دارند و زندگی می کنند، یادآور شد: حضور ایرانیان در امارات زمینه ساز توسعه و تحکیم روابط دو کشور در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی شده است. وی با تاکید بر اینکه حجم مبادلات دو کشور ایران و امارات به 15 میلیارد دلار رسیده است، خاطرنشان کرد: همچنان ظرفیت خوبی برای توسعه مناسبات وجود دارد.

متکی همکاری های ایران و امارات در حوزه قضایی ، کنترل قاچاق مواد مخدر ، استاندارد ، تسهیل امور بازرگانی ، همکاری های اتاق های بازرگانی ، سرمایه گذاری در حوزه های انرژی و تجاری، همکاری در امور فرهنگی ، ورزشی و گردشگری ، تبادل نظر پیرامون مسائل بهداشتی و محیط زیستی و افزایش همکاری ها در زمینه هوانوردی و دریانوردی از جمله توافقات صورت گرفته بین ایران و امارات برشمرد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مذاکرات خود با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان گفت: تفاهم کردیم که برای پیگیری مناسبات دوجانبه سازوکار و مکانیزم مشخصی نهادینه سازی شود تا بر اساس این سازوکار، دو کشور متوجه مشکلات احتمالی شوند.