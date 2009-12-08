آغاز نخستین دور از مذاکرات مستقیم آمریکا و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "استفان بوس ورث" فرستاده ویژه دولت "باراک اوباما" به کره شمالی نخستین دور از مذاکرات مستقیم واشنگتن با پیونگ یانگ را آغاز می کند.

وی که امروز (سه شنبه) وارد پایتخت کره شمالی شده در ابتدا با "کانگ سوک یو" معاون وزیر امور خارجه و از استراتژیستهای اتمی پیشین این کشور دیدار و گفتگو می کند.

بر اساس این گزارش سفر بوس ورث در پاسخ به در خواست دولت کره شمالی برای مذاکره مستقیم با دولت اوباما پس از تهدیدهای هسته ای پیونگ یانگ علیه واشنگتن انجام می شود.

در همین حال یک مقام بلند پایه در واشنگتن گفت که نماینده ویژه اوباما چیز تازه ای برای عرضه به مقامهای پیونگ یانگ ندارد و این کشور برای نقض تعهدات پیشین خود هیچ پاداشی از سوی آمریکا نخواهد گرفت.

دولت اوباما پیش از این نیز اعلام کرده است که تنها با هدف بازگرداندن کره شمالی به پای میز مذاکرات شش جانبه، حاضر به مذاکره مستقیم با پیونگ یانگ است.

خاطرنشان می شود پیونگ یانگ در ماه آوریل گذشته و در واکنش به اعتراضهای بین المللی علیه برنامه های نظامی خود از مذاکرات شش جانبه خارج شد.