دو عنصر ولایت و مردم توانستند نظام را در برابر مستکبران حراست کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منوچهر محمدی عصر سه شنبه در همایش بررسی فراز و فرودهای سیاست خارجی کشور در چند دهه اخیر افزود: امام معتقد بود همه ابرقدرتها به عنوان استکبار جهانی محسوب می شوند و رقابت آنها در اصل برای تقسیم منافع خود است.

مشاور وزیر خارجه با بیان اینکه در قرآن منازعه اصلی میان مستضعفین و مستکبرین است، اظهار داشت: از دیدگاه امام شرق و غرب با هم فرقی نداشته و باید به اسلام برگردیم و برپایه اسلام در برابر قدرتهای استکباری بایستیم.

محمدی افزود: امام مبارزه را توده ای و همگانی دیده و می فرمودند تا خود ملت و توده های آن آگاهی پیدا نکنند و به صحنه نیایند هر حرکتی انجام شود بی نتیجه خواهد بود.

وی گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب کارگری، کشاورزی و یا روشنفکران نبود بلکه متعلق به همه مردم بوده و رمز و راز تداوم آن نیز در حضور مردم است و امام معتقد بود اگر ساعتی مردم صحنه را ترک کنند انقلاب ما به سرنوشت مشروطه و برخی دیگر از انقلابها دچار خواهد شد.

مشاور وزیر خارجه با بیان اینکه دو عنصر ولایت و مردم تنها عواملی هستند که توانستند نظام ما را در برابر مستکبران و عوامل داخلی و خارجی حفظ و حراست کنند، ادامه داد: این دو عنصر هیچگاه در طول این دوران فراز و فرود نداشتند و همواره روحیه استکبار ستیزی خود را حفظ کرده و می دانستند جنگ ما با مستکبران همانند جنگ هابیلیان و قابیلیان دائمی است که با توجه به وعده خداوند پیروزی از آن مستضعفین است.

محمدی افزود: فراز و فرود ما در موضع گیریهای ضد استکباری کشور از سوی دولتهایی است که روی کار می آمدند که با توجه به نگرش خود و عدم شناخت پتانسیل قوی مردم و ولایت دچار فراز و فرود می شدند.وی تصریح کرد: دولت بازرگان که از لیبرالها تشکیل شده بود معتقد بودند شعار نه شرقی نه غربی موازنه منفی است یعنی آنکه ما دو ابرقدرت را در برابر هم قرار داده تا بتوانیم خود زندگی کنیم.

مشاور وزیر خارجه اظهار داشت: بازرگان معتقد بود اگر بخواهیم میان شرق و غرب یکی را انتخاب کنیم غرب مسیحی خداشناس بهتر از شرق کمونیست است و ما راهی نداریم جز اینکه پلهای خراب شده پشت سر را ترمیم کرده و با آمریکا رابطه برقرار کنیم و دولت بازرگان این کار را شروع کرد که نتیجه آن به عصبانیت ملت و دانشجویان خط امام و تسخیر لانه جاسوسی انجامید.

مشاور وزیر خارجه تصریح کرد: بعد از بازرگان دوگانگی در شورای انقلاب میان لیبرالها به رهبری بنی صدر و نیروهای خط امام و در راس آن شهید دکتر بهشتی به وجود آمد.

محمدی افزود: شهید بهشتی معتقد به مبارزه با امپریالیسم بود اما لیبرالها مایل به تفاهم با آمریکا و در غیر آنصورت با اروپا بودند که نتیجه آن برکناری بنی صدر شد.

وی با اشاره به دوران سازندگی نیز گفت: هاشمی برای انجام برنامه های سازندگی بعد از جنگ معتقد به سیاست تنش زدایی بود برای اینکه غربیها مدتی اجازه دهند تا خرابیهای جنگ را جبران کرده و محرومیت زدایی کنیم.اما آمریکا این اجازه را نداد و گمان می کرد دوران افول انقلاب فرارسیده است بنابراین فشار را بر کشور بیشتر کرده و تحریمها را آغاز کرد.

محمدی بیان داشت: در دوره سازندگی به علت کارهایی که انجام گرفت، طبقه ای ورا از بسیج و جبهه و جنگ تشکیل شد، طبقه ای برخوردار که از آنها به عنوان اشراف یاد می شد و اینجا بود که مسئله رفاه طلبی و سود آوری به میان آمد و حقوقهای برخی میلیونی شد.

مشاور وزیر خارجه در رابطه به دوران اصلاحات نیز اظهار داشت: در انتخابات این دوره آقای ناطق نوری برای مردم بیانگر دوره هاشمی بود و از طرفی خاتمی را نیز خوب نمی شناختند و به جرات می توان گفت انتخاب آقای خاتمی نه گفتن به آقای هاشمی و سیاست توسعه اقتصادی بود.

مشاور وزیر خارجه گفت: در این دوران در رابطه انرژی هسته ای به گونه ای با ما رفتار کردند که فرد را به یاد عهدنامه ترکمن چای، گلستان و یا سعدآباد می اندازد و کار به جایی رسید که آمریکایی ها ما را حتی لایق داشتن دانش هسته ای نیز نمی دانستند.

محمدی در رابطه با دولت نهم نیز عنوان کرد: احمدی نژاد با تکیه بر مردم در سیاست خارجی و داخلی به میدان آمد و مردم احساس کردند او از جنس خودشان است.

وی درباره تحولات سیاسی در دانشگاه نیز گفت: بسیج دانشگاه ها حلقه اتصال با توده های مردم است و این حلقه را هرگز نباید از دست داد.

مشاور وزیر خارجه با بیان اینکه محیط دانشگاه به گونه ای است که فرد را از متن جامعه جدا می کند، گفت: امیدواریم بسیج با داشتن این حلقه اتصال موجب ارتباط و اتصال دانشگاه و جامعه شود.