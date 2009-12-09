یک مقام مسئول دولتی: مکلف به تامین سوخت مورد نیاز مردم هستیم

عبدالله جلالی در گفتگو با مهر درباره اظهار نظر رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر تخلف 2 میلیارد دلاری دولت در برداشت از بودجه برای واردات فرآورده های نفتی با بیان اینکه زمان حسابرسی و پاسخگویی به محاسبات ریالی بودجه صرف شده برای واردات سوخت دولت پایان هر سال است، گفت: همچنین برخی از محاسبات سبد و سرمایه ای دولت تیر ماه هر سال انجام می شود.

وی با بیان اینکه دولت در مورد تخلفات خود به دیوان محاسبات کشور پاسخگو خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور حدود 65.5 میلیون لیتر بوده که دولت مکلف به تامین این میزان سوخت مورد نیاز مردم است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت با راهکارهایی همچون کاهش سهمیه های بنزین و افزایش ظرفیت تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه‌های داخلی در زمان معین پاسخگو خواهد بود، بیان کرد: افرادی که این مباحث را مطرح می کنند باید بدانند که در حالی متوسط مصرف روزانه بنزین کشور امسال ثابت مانده است که سالانه تعدادی خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه می شوند.

جلالی با اشاره به اینکه در زمان حسابرسی مشخص خواهد شد که دولت خدمات مجاز داده و یا این خدمات غیر مجاز بوده است، اظهار داشت: هم اکنون برای حسابرسی دقیق به بودجه صرف شده برای واردات بنزین زود است.

این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اخیرا با تاکید بر اینکه بر اساس قانون بودجه دولت نمی توانست به هیچ نوعی از محل بودجه عمومی اقدام به واردات فرآورده های نفتی کند، گفته است: اما دولت این مورد را رعایت نکرده و از محل معاوضه نفت حدود 2 میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد کرده است.

وی اظهار کرده است: به دولت تذکر دادیم که در ماه‌های باقی مانده از سال موضوع را حل و از مجلس برای واردات سوخت مجوز بگیرد.

در همین حال پیشتر سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت درباره عدم ارائه متمم بودجه واردات بنزین در 9 ماهه نخست سالجاری با اشاره به بند 61 قانون بودجه گفته بود: برای عدم اجرای این بند قانونی از ابتدای سالجاری تاکنون دلایل مختلفی وجود دارد.

به گفته وی ابتدای امسال حدود 2.7 میلیارد لیتر بنزین در کارت هوشمند سوخت خودروها وجود داشت که وزارت نفت مکلف به تامین این میزان بنزین بوده، همچنین اجرای این بند قانونی هزینه های جاری دولت را 8 تا 9 درصد افزایش می داد و این در حالی است که در بودجه این افزایش هزینه دیده نشده است.

این عضو کابینه دولت تاکید کرده بود: در حال حاضر رقم دقیق متمم بودجه در وزارت نفت در حال نهایی شدن است و حجم نهایی متمم بودجه تا پایان امسال محاسبه و اعلام خواهد شد.