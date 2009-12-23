برنامه ریزی برای جذب 5 هزار دانشجوی خارجی/ ایجاد پردیس خارجیها

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر حدود 110 دانشجوی خارجی در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تحصیل هستند اما امیدواریم با راه اندازی پردیس بین المللی دانشگاه تربیت مدرس که تا دو یا سه سال آینده محقق می شود دانشجویان خارجی بیشتری را پذیرا باشیم.

وی افزود: مهمترین سیاست دانشگاه تربیت مدرس برای جذب دانشجویان خارجی ایجاد یک پردیس منحصر به فرد و مجزا با بیش از 70 درصد دانشجوی خارجی است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: سیستم پذیرش و آموزش متفاوتی را برای دانشجویان خارجی در نظر می گیریم. البته نه به این معنی که خدمات ارائه شده به آنها بهتر از خدمات آموزش داخلی باشد اما واقعیت این است که تفاوتهایی میان این دانشجویان و دانشجوی داخلی وجود دارد که اگر به آن توجه نشود نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.

وی افزود: برای دانشجویان خارجی نیز امکاناتی را برنامه ریزی کرده ایم که با کمک و همفکری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و با در نظر گرفتن مسائل علمی، فرهنگی و انقلابی این امکانات را ارائه خواهیم داد.

دانشجو افزود: به دنبال جذب 5000 دانشجوی خارجی ظرف چند سال آینده هستیم که یک دانشکده عظیم در سطح کارشناسی ارشد و دکتری را در برخواهد داشت.

وی درباره گزینش فرهنگی دانشجویان خارجی به مهر گفت: دانشجویان متقاضی در گروه های علمی ارزیابی می شوند تا در نهایت آنها که برتر هستند انتخاب شوند.

دانشجو تاکید کرد: به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم تا افراد با هر دید و منزلتی که وارد ایران می شوند با خاطره خوبی از این کشور خارج شوند.