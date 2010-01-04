مشاوره به تعاونیها ؛ از کدخدا منشی تا تامین منابع بانکی

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص طرح استفاده از توان شرکتهای مشاوره ای برای اداره امور تعاونی‌ها که از سال گذشته مطرح شده است، گفت: برای فراهم شدن امکان ارائه خدمات در زمینه های آموزشی، حقوقی و تهیه طرح، شرکتهای تعاونی مشاوره ای را شکل دادیم تا از این طریق زمینه خدمات این نوع از شرکتها برای تعاونیها فراهم شود.

معاون نظارت و توسعه تعاونیهای وزارت تعاون با بیان این مطلب که تاکنون این نوع تعاونیها در توسعه بخش تعاون موثر بوده اند، اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقداماتی که این نوع از تعاونیهای مشاوره ای انجام داده اند تهیه طرحهای توجیهی بوده است که از این طریق تعاونیها بتوانند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند چون بدون طرح توجیهی از بانکها امکان دریافت تسهیلات به وجود نمی آید.

غریب رضا ادامه داد: در سالجاری نیز کاری با اتحادیه ها بر اساس ماده 43 قانون بخش تعاون شروع شد به نحوی که طبق قانون اتحادیه ها پتانسیل قانونی خوبی برای کار با تعاونی های تحت پوشش خود دارند.

وی بیان داشت: غیر از تهیه طرح توجیهی از سوی تعاونیهای مشاوره ای، در زمینه های دیگری مانند برنامه های آموزشی و خدمات مشاوره ای و تامین نیازهای مشترک تعاونی ها کارهایی صورت گرفته است به نحوی که اگر بخواهیم خدمات مشاوره ای تعاونیها را از زاویه ای دیگر ببینیم می توان گفت از مواد اولیه تا تامین منابع مالی و بانکی دامنه فعالیتهای مشاوره ای تعاون است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون افزود: زمینه های دیگری مانند حل اختلاف بین اعضای تعاونیها با خود تعاونیها و یا با اتحادیه ها به صورت کدخدامنشی و داوری نیز از خدمات دیگر مشاوره ای در بخش تعاون محسوب می شود که در همین بخش باید خدمات حسابرسی شرکتهای تعاونی و نظارت بر تعاونی ها که جزو وظایف اتحادیه ها است را نیز برشمرد.

به گفته غریب رضا از آنجایی که در گذشته با اتحادیه ها کمتر کارشده و یا اقدامات ضعیفی صورت گرفت بود می توان گفت که تاکنون نسبت به استفاده از پتانسیل اتحادیه ها غفلت شد و از آن بهره برداری مناسبی صورت نگرفته است.

وی از استفاده از خدمات اتحادیه ها به صورت وسیع در سالجاری خبر داد و بیان داشت: با توجه به آغاز این کار در سال گذشته و اجرای پایلوت طرح در کشور، استفاده در سطح وسیع از توان اتحادیه ها صورت خواهد گرفت.