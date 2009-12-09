اظهارات مسئولان دانشگاهی درباره حوادث 17 آذر در دو دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، برخی دانشگاههای کشور یک روز پس از گرامیداشت 16 آذر ماه شاهد درگیریهایی بودند که اخبار متفاوتی از آن در رسانه های رسمی و غیررسمی منتشر شده است به طوری که برخی رسانه های غیررسمی از ورود نیروهای لباس شخصی به صحن دانشگاه و درگیری آنها با دانشجویان خبر داده اند. مسئولان برخی از این دانشگاهها و همچنین مدیرکل امور دانشجویان داخل کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر در این زمینه توضیحاتی را ارائه کرده اند.

ورود افراد غیردانشجو به دانشگاه تهران کذب است



مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم درباره آنچه که برخی سایتها از آن تحت عنوان ورود افرادی غیر دانشجو به داخل دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان منتشر کرده اند به مهر گفت: "مسئولان دانشگاه تهران این اتفاق را رد کردند."



حسن مسلمی نائینی افزود: "آنچه از بحث روز گذشته دانشگاه تهران گزارش شده این است که بین عده ای از دانشجویان و طرفداران بسیج بحثهایی بوجود آمده است."

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم با بیان اینکه پیگیر وضعیت روز گذشته دانشگاه تهران از مسئولان این دانشگاه بوده است، اضافه کرد: "مسئولان دانشگاه تهران این موضوع را که افرادی از خارج دانشگاه وارد دانشگاه شده باشند و با دانشجویان برخورد کرده باشند را تکذیب و رد می کنند."

درگیری ها بین دو تشکل دانشجویی بوده است

امیر رستمی معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درگیری های روز سه شنبه در دانشگاه تهران بر اثر همزمانی برنامه دو تشکل مختلف دانشجویی رخ داد.

وی افزود: ظاهرا همزمانی برنامه های تشکل دانشجویی انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی منجر به درگیری اعضای این دو نهاد شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: دخالت نیروهای خارجی در دانشگاه تهران صحت ندارد و نیرویی از بیرون دانشگاه اجازه ورود به دانشگاه را نداشته است.

ورود هر گونه نیروهای مسلح به دانشگاه شهید بهشتی کذب محض است



رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفتگو با مهر ورود هرگونه نیروی لباس شخصی و یا مسلح به این دانشگاه را به شدت تکذیب کرد و گفت: دانشجویان شهید بهشتی مومن تر و معتقدتر از آن هستند که به چنین کارهایی نیاز باشد و این شایعات کذب محض است.



احمد شعبانی افزود: تنها تفاوت روز سه شنبه 17 آذر ماه با روزهای دیگر در چگونگی برگزاری نماز جماعت دانشگاه بود که به شکل گسترده و در محوطه دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: تشکلهای مختلف در این نماز شرکت کردند و شعار دادند که بیشتر این شعارها علیه استکبار جهانی بود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حقیقت می توان گفت که یک 16 آذر ماه به معنی واقعی کلمه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و برخلاف روز 16 آذر که عده ای شعارهای نفاق افکن می دادند در این روز همه یکصدا به دشمنان خارجی و استکبار نه گفتند.