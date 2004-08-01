آخوند زاده: براي كسب مدال به آتن مي روم

به گزارش خبرنگار "مهر" نماينده وزن 60- كيلوگرم تيم ملي كسي نيست جزمسعود حاجي آخوندزاده ، جودوكار تيم ملي كه از سال 68 نزد برادر خود مهرداد و درسالن جوانان اسلامي مشهد شروع به آموختن جودو نمود. سال 76 عضو ثابت تيم ملي شد و تاكنون علاوه بر مدالهاي پر تعداد ي كه در تورنمنت هاي مختلف كسب كرد. صاحب طلاي قهرماني آسيا ، طلاي بازيهاي آسيايي 2002 و 2 نقره از ارتشهاي جهان و دانشجويان جهان شده است. مسعود حاجي آخوندزاده به خبرنگار مهر مي گويد: از آسيب ديدگي كه در اردوي مشترك آلمان نصيب من شد خبري نيست . طبق برنامه مربيان ، تمرينات منظم و خوبي را پشت سر گذاشتيم . اكنون نيز با كاستن از فشار تمرينات كارهاي سرعتي در دستور كار قرار گرفته تا بچه ها بتوانند مراحل نهايي را براي رسيدن به آمادگي لازم پشت سربگذارند .

وي با اشاره به اردوي تمريني هلند گفت: اردوي خوبي بود . اكثر كشورهاي مدعي و صاحب جودو در اين اردو شركت داشتند ضمن اينكه فشار خوبي درتمرينات روي بدنها وارد شد. ازحريفان اصلي من ، حريف تونسي كه قهرمان جهان است حضورداشت و توانستم با او چند جلسه تمرين سبك داشته باشم . البته فقط با هم سرشاخ شديم و كارخاصي انجام نداديم .

قهرمان آسيا در مورد حريفان اصلي خود در آتن گفت: همين تونسي ، وحريفاني ازالجزاير، ارمنستان ، مكزيك ، كره و ژاپن اصلي ترين رقباي من هستند كه بااكثريت آنها قبلا مبارزه كرده ام و ازآنها شناخت دارم، البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه درالمپيك تمام حريفان قدروسخت هستند وهيچ حريفي را نمي توان دست كم گرفت.

آخوند زاده درمورد اينكه چه عواملي براي رسيدن به موفقيت درالمپيك تاثيردارد گفت: مهمترين چيزروحيه است . شرايط تمريني قبل ازمسابقات نيزاهميت فراواني دارد . دركناراين دو عامل مهم توكل به خدا ومدد گرفتن ازائمه اطهاربراي ما مسلمانان نيزتعيين كننده است.

وي درپايان پيرامون اينكه چه ميزان آماده است و درالمپيك چه نتيجه اي كسب خواهد كرد گفت: درحال رسيدن به اوج آمادگي هستيم ولي مهم اين است كه در روزمسابقه دراوج باشم اگر آن روز، روزمن باشد مي توانم به كسب يك عنوان در خوروشايسته دست پيدا كنم و اميدوارم بتوانم اززحمات خود نتيجه لازم را كسب كنيم .