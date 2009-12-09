قهرمانی قزوین در مسابقات بین المللی پینگ پنگ نوجوانان و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، پنجمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان از دیروز با حضور 15 تیم خارجی از کشورهای ترکمنستان، مجارستان، قزاقستان، عراق، سوریه، آذربایجان، اسلواکی، بلاروس و شش تیم از کشورمان در سالن اختصاصی الغدیر قزوین آغاز شده است.

در بازی ها انجام شده در قسمت تیمی نوجوانان، تیم شهرداری قزوین اول شد، اسلواکی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیمهای عراق و خوشخواب ایران به طور مشترک سوم شدند.

در قسمت جوانان تیم مهرام قزوین در سکوی نخست ایستاد، مجارستان دوم شد و مکان سوم به طور مشترک به جهاد کشاورزی قزوین و بلاروس تعلق گرفت.

از روز چهار شنبه مسابقات انفرادی آغاز خواهد شد.

در مراسم اختتامیه این رقابتها که سه شنبه شب با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، معاونان استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد احمد عجم استاندار قزوین گفت: توسعه ورزش قهرمانی می تواند به بروز استعدادهای ورزشی جوانان کشور کمک کند.

وی استعداد ورزشی استان قزوین را قابل توجه دانست و اظهار داشت: استان قزوین از لحاظ فرهنگی و ورزشی موقیعت مناسبی دارد و می تواند میزبان بسیاری از مسابقات بین المللی باشد.

محمد زارع پور رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور هم حضور نوجوانان در رقابتهای بین المللی را زیربنای توسعه کیفی ورزش در آینده دانست و اظهار امیدواری کرد که این مسابقات در سطح خوبی برگزار شود.

در ادامه تیمهای شرکت کننده از مقابل جایگاه رژه رفتند.

پنجمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان کشور با شرکت 100 ورزشکار خارجی و ایرانی و قضاوت 20 داور بین المللی تا 19 آذر ماه در سالن ورزشی الغدیر قزوین برگزار می شود.