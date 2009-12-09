طرح زمستانی راهداری در محورهای مواصلاتی استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مدیر کل راه و ترابری استان قزوین در مراسم رژه ماشین آلات راهداری این اداره کل که به مناسبت آغاز طرح راهداری زمستانی برگزار شد، گفت: در طرح زمستانی راه و ترابری 21 تیم راهداری به استعداد 347 نفر نیرو با استقرار در محورهای مواصلاتی استان به وی‍ژه در گردنه ها و مناطق برفگیر ضمن بازگشایی جاده ها، در مواقع لزوم به مسافران امدادرسانی می کنند.

به گفته محمد امین نصرالهی زاده، طرح راهداری زمستانی اداره کل راه وترابری استان قزوین تا نیمه فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راه وترابری استان قزوین با اشاره به تجهیزات مورد استفاده در طرح راهداری زمستانی اظهارداشت: در این طرح 193 دستگاه ماشین آلات مورد استفاده فرار می گیرد که 157 دستگاه آن سنگین و نیمه سنگین و بقیه سبک است.

وی افزود: همچنین امسال در طرح راهداری زمستانی اداره کل راه و ترابری استان قزوین برای نخستین بار از پنج دستگاه تریلر نمک پاش مکانیزه و سه دستگاه برف خورهم استفاده می شود.

نصرالهی زاده میزان اعتبار هزینه شده برای خرید ماشین آلات را هشت میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: افزایش توان حمل و پخش مکانیزه ماسه و نمک و تسریع در بازگشایی راهها در هنگام بارش برف از جمله مزایای استفاده از ماشین آلات جدید است.



مدیرکل راه وترابری استان قزوین در ادامه سخنانش نصب 20 دستگاه تیغه برفروب، تهیه 35 هزار تن ماسه و نمک و افزایش فضای راهدارخانه های استان به میزان پنج هزار و140 مترمربع را از دیگر برنامه های این اداره کل برای امداد رسانی و بازگشایی جاده های استان در فصل سرما اعلام کرد.

نصرالهی زاده با اشاره به موقعیت ارتباطی و اهمیت راهداری در محورهای مواصلاتی استان قزوین اظهار داشت: براساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور استان قزوین از جمله 11 استان برفگیرو سردسیر کشور و از نظر تعداد گردنه در رتبه پنجم قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در استان قزوین بیش از 90 درصد از جابجایی بار و حمل و نقل کالا و مسافر از طریق جاده صورت می گیرد و روزانه بیش از 68 هزار خودرو در بیش از شش هزار و 300 کیلومتر از جاده های این استان تردد می کنند.