هفت نمایش در جشنواره تئاتر مناطق کشور در قزوین به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در جشنواره تئاتر منطقه سه کشور در قزوین 14 اثر نمایشی از هنرمندان استانهای آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و تهران در مدت سه روز در سالنهای علامه رفیعی و کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین به روی صحنه می رود.

روز گذشته نمایش بیات بیژن از تهران، تولد رویا از دورود لرستان، زمزمه خودمانی از کرج و قلاده ای برای سگ مرده از تکاب به روی صحنه رفت.

ناصر ایزد فر مسئول کمیته اجرایی جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص ویژگیهای جشنواره امسال گفت: امسال برای دومین بار قزوین میزبان برگزاری این جشنواره است و بیش از 14 نمایش در مدت پنج روز در معرض دید علاقمندان و قضاوت داوران مطرح کشور قرار خواهد گرفت.

وی افزود: هر روز چهار نمایش در دو سالن شهر به روی صحنه می رود و "محمد استادمحمد" نویسنده، "سهراب سلیمی" از بازیگران قدیمی و "قائیان" عضو هیئت علمی و مدرس دانشکده تربیت مدرس کار داوری آثار رابر عهده دارند.

ایزدفر، تجلیل از پیشکسوت تئاتر قزوین "استاد سید احمد میرفخرایی" و حضور آثار نمایشی شهرهای کشور را از ویژگیهای جشنواره امسال ذکر کرد و اظهار داشت: امسال هنرمندان شهرهای کوچک با ارائه آثار ارزشمند توانسته اند توانمندی خود را در نمایش در معرض داوری استادان فن قرار دهند.

به گفته ایزدفر نمایشهای برگزیده این جشنواره به جشنواره بین المللی فجر راه خواهد یافت.

روز چهارشنبه نمایشهای ماه در مرداب از ساوجبلاغ تهران و بن بست از رباط کریم به روی صحنه می رود.

مراسم اختتامیه جشنواره صبح روز جمعه 20 آذر ماه در سالن کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین برگزار خواهد شد.