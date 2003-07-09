  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۳۳

بلوكه شدن دارايي هاي صدام در اردن

بلوكه شدن دارايي هاي صدام در اردن

200 شركت اردني در اجراي تصميم سازمان ملل دارايي هاي صدام دراين كشور را بلوكه مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر  به نقل از تلويزيون اقتصادي دبي ، اين اقدام در پاسخ به تصميم سازمان ملل متحد و درخواست اين سازمان براي مسدود كردن اموال و دارايي هايي كه صدام يا همسر يا نزديكان و وزراي وي در اردن يا كشورهاي ديگر ذخيره كرده اند، اتخاذ شده است .
به گزارش تلويزيون دبي تا كنون حدود 50 ميليون دلار از اموال و دارايي هاي متعلق به صدام و نزديكان وي در كشورهاي مختلف شناسايي و مسدود شده است .
 

کد مطلب 9968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها