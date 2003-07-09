بلوكه شدن دارايي هاي صدام در اردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تلويزيون اقتصادي دبي ، اين اقدام در پاسخ به تصميم سازمان ملل متحد و درخواست اين سازمان براي مسدود كردن اموال و دارايي هايي كه صدام يا همسر يا نزديكان و وزراي وي در اردن يا كشورهاي ديگر ذخيره كرده اند، اتخاذ شده است .

به گزارش تلويزيون دبي تا كنون حدود 50 ميليون دلار از اموال و دارايي هاي متعلق به صدام و نزديكان وي در كشورهاي مختلف شناسايي و مسدود شده است .

