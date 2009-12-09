محاصره 40 خانوار روستای شمیل هرمزگان در سیل

فرماندار بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: دو روستا به نامهای سرزه پشت بند و سرزه شمیل در محاصره سیل هستند که یکی از این روستاها تخلیه شده است.

احمد راستی افزود: هم اکنون 40 خانواده در روستای شمیل در محاصره سیل هستند که دسترسی به این افراد به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

وی گفت: به دلیل آبگیری در سد شمیل و بهره برداری از این سد منازل افراد این روستا خریداری شده بود و به ساکنان هشدار داده بودیم که منطقه را تخلیه کنند اما به دلیل عدم تخلیه این روستا در حال حاضر به علت باران شدید و سرریز شدن آب سد شمیل و نیان در محاصره سیل قرار گرفته اند.

مدیرعامل آتش نشانی استان هرمزگان در زمان برگشت از محل حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برق روستای شمیل به طور کامل قطع است و تا کنون نتوانسته ایم تماسی با ساکنان روستا برقرار کنیم و راه های مواصلاتی به این روستا کاملا مسدود است.

دانش با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان هیچگونه امداد رسانی را به ساکنان انجام داد، گفت: امداد هوایی تنها راه ارتباطی به روستای شمیل است و امروز صبح با استفاده از تجهیزات ستاد حوادث غیرمترقبه و نیروهای آتش نشانی توسط بالگرد عملیات امداد رسانی و تخلیه روستا را انجام خواهیم داد.