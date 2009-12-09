ورامین قطب زراعت و دامداری استان تهران است

سید محمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این شهرستان هم اکنون در زمینه زراعت و دامپروری یک قطب عمده در استان است و می تواند در امور آبزیان و گلخانه داری نیز قطب باشد.

وی بیان داشت: هزار و 512 واحد صنعتی در شهرستان است که پنج شهرک دایر و مصوب نیز تکمیل کننده آنهاست.

این مسئول افزود: شهرکهای صنعتی چرمشهر، سالاریه و ناحیه صنعتی شهید ملاآقایی دایر بوده و فعالیت های صنعتی در آنها انجام می شود و شهرک های مصوب قرچک و پیشوا نیز باید به سرعت تکمیل و به چرخۀ صنعتی شهرستان ملحق شوند.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیل های بالقوه شهرستان ورامین در برخی موارد بالفعل شده اند، ولی با تشویق سرمایه گذاران، می توان این شهرستان را تبدیل به قطب صنعتی استان کرد.

سرپرست فرمانداری ورامین افزود: این شهرستان قابلیت تبدیل شدن به قطب دانشگاهی استان را نیز داراست و همه این قطب شدن ها نیاز به فرهنگسازی و همکاری بیشتر مردم دارد.

میربزرگی در پایان تأکید کرد: قابلیت ها و استعدادهای شهرستان ورامین، نیازمند همت و تلاش بیشتر برای پیشرفت است که باید از جانب مردم و مسئولان به منصه ظهور برسد.