آماری در رابطه با توزیع کالا در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، جواد اسماعیلی امروز در جلسه هدفمند کردن یارانه ها و ذخیره سازی کالا در زاهدان با بیان این مطلب اظهار داشت: با هدف اصلاح شبکه های توزیع کالا از ابتدای سال 1389 کلیه ی کالاها زیر پوشش شبکه توزیع می روند .

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: از دو سال قبل وزارت بازرگانی اقدامات زیربنایی را در این خصوص انجام داده که یکی از آنها پروژه ملت کارت اصناف می باشد که 100 درصد اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: طرح توزیع مکانیزه کالا نیز بیش از 70 درصد نهایی شده و تا آخر سال هفت کالا از جمله روغن، ماکارونی، پودر شوینده، نوشابه های گاز دار، آب معدنی، صنایع سلولزی و کالاهای دخانی در این شبکه وارد و عرضه می شود و میزان توزیع آن در شبکه های توزیع به صورت آنلاین قابل رصد است.

اسماعیلی بیان کرد: شبکه های توزیع به صورت منطقه ای، استانی و کشوری است و از کلیه ی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا دعوت به عمل آمده تا در این سامانه ثبت نام کنند .

وی گفت: پس از ثبت نام شرکتهای تولید کننده و توزیع کننده از نظر فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرند و کارنامه سامانه شبکه توزیع و امضاء دیجیتال دریافت خواهند کرد .

جواد اسماعیلی اعلام کرد: تاکنون 700 شرکت در این سامانه ثبت نام کرده اند که به 170 شرکت این کارنامه اعطا شده است .

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر شیر یارانه ای خانوار و روغن کالابرگی از طریق این سامانه توزیع می شود و تا پایان سال هفت کالا و از ابتدای سال آینده و در راستای اصلاح شبکه های توزیع، کلیه ی کالاها از طریق این شبکه توزیع خواهد شد.