تاگس اشپيگل : ناتو به در خواست آمريكا پاسخ نداده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، پس از مدتها اختلاف نظر پيرامون اعزام نيروهاي ناتو به عراق بالاخره كشورهاي عضو موافقت خود را براي اعزام نيروهاي خود به منظور آموزش نيروهاي عراقي اعلام كردند .

تاگس اشپيگل با اشاره به درخواستهاي پي در پي مقامات آمريكا مبني بر اعزام نيروهاي ناتو افزود : اعضاي ناتو متفق القول تصميم در خصوص آموزش نيروهاي نظامي عراق به منظور مشاركت در بازسازي اين كشوررا اعلا كردند . آنها در عين حال خاطر نشان ساختند كه اقدام آنها پاسخي به در خواست آمريكاييها نبوده است بلكه اين امر تنها به دليل تمايل كشورها صورت گرفته است .

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : " نيكلاس برنز " سفير آمريكا در بروكسل در اين زمينه تصريح كرده است كه ما از همكاري و مشاركت ناتو بعنوان يكي از نهادهاي بين المللي در مورد مشاركت در تسريع بهبود وضعيت عراق بسيار خوشحال و مفتخر هستيم .

به نوشته تاگس اشپيگل پيش ازاين وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون ) اعلام كرده بود كه اعزام ، حضور و چگونگي عملكرد نيروهاي ناتو در عراق بايد تحت نظارت آنها قرار گيرد كه اين امر با مخالفتهاي سرسختانه اعضاي ناتو مواجه شد .

اين روزنامه همچنين خاطر نشان ساخت : " جرج كيسي " ( George Casey) ژنرال چهار ستاره كه براي مدتي فرماندهي نيروهاي چند مليتي را بر عهده داشت در آن زمان براي فرماندهي نيروهاي ناتو نيز اعلام آمادگي كرده بود .

تاگس اشپيگل در بخش ديگري نوشت : برنز در روزهاي اخير تمام تلاش خود را براي ايجاد رابطه اي بين حكومت جديد عراق و فرماندهي نيروهاي ناتو بكار گرفت اما اين تصميم جامه عمل به خود نپوشاند .

اكنون مقامات آمريكا اميدوارند كه نيروهاي ناتو علاوه بر آموزش نيروهاي عراقي به انجام برخي ديگر از اقدامات در راستاي بهبود وضعيت و تامين امنيت و ثبات در اين كشور كمك كنند .