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۱۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۳۲

با توجه به موافقت اعضاي ناتو در خصوص آموزش نيروهاي عراقي:

تاگس اشپيگل : ناتو به در خواست آمريكا پاسخ نداده است

كشورهاي عضو ناتو آموزش نيروهاي عراقي را به عهده گرفتند اما معتقدند كه اين تصميم را بنا به خواست مقامات آمريكايي اتخاذ نكرده اند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، پس از مدتها اختلاف نظر پيرامون اعزام نيروهاي ناتو به عراق بالاخره كشورهاي عضو موافقت خود را براي اعزام نيروهاي خود به منظور آموزش نيروهاي عراقي اعلام كردند .

تاگس اشپيگل با اشاره به درخواستهاي پي در پي مقامات آمريكا مبني بر اعزام نيروهاي ناتو افزود : اعضاي  ناتو متفق القول تصميم در خصوص آموزش نيروهاي نظامي عراق به منظور مشاركت در بازسازي اين كشوررا اعلا كردند . آنها در عين حال خاطر نشان ساختند كه اقدام آنها پاسخي به در خواست آمريكاييها نبوده است بلكه اين امر تنها به دليل تمايل كشورها صورت گرفته است .

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : " نيكلاس برنز " سفير آمريكا در بروكسل در اين زمينه تصريح كرده است كه ما از همكاري و مشاركت ناتو بعنوان يكي از نهادهاي بين المللي در مورد مشاركت در تسريع بهبود وضعيت عراق بسيار خوشحال و مفتخر هستيم .

به نوشته تاگس اشپيگل پيش ازاين وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون ) اعلام كرده بود كه اعزام ، حضور و چگونگي عملكرد نيروهاي ناتو در عراق بايد تحت نظارت آنها قرار گيرد كه اين امر با مخالفتهاي سرسختانه اعضاي ناتو مواجه شد .

اين روزنامه همچنين خاطر نشان ساخت : " جرج كيسي " ( George Casey) ژنرال چهار ستاره  كه براي مدتي فرماندهي نيروهاي چند مليتي را بر عهده داشت در آن زمان براي فرماندهي نيروهاي ناتو نيز اعلام آمادگي كرده بود .

تاگس اشپيگل در بخش ديگري نوشت : برنز در روزهاي اخير تمام تلاش خود را براي ايجاد رابطه اي بين حكومت جديد عراق و فرماندهي نيروهاي ناتو بكار گرفت اما اين تصميم جامه عمل به خود نپوشاند .

اكنون مقامات آمريكا اميدوارند كه نيروهاي ناتو علاوه بر آموزش نيروهاي عراقي به انجام برخي ديگر از اقدامات در راستاي بهبود وضعيت و تامين امنيت و ثبات در اين كشور كمك كنند .

کد مطلب 99681

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