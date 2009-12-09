۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

دانشجوی گلستانی از نمایشگاه بین المللی سئول مدال طلا گرفت

گرگان - خبرگزاری مهر: " سیدحسن حسینی" دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور گرگان موفق به دریافت مدال طلا نمایشگاه بین المللی مخترعان در سئول کره جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دانشجوی علی آبادی با اختراع "سبد خرید ویژه نابینایان" در این نمایشگاه شرکت کرده بود که موفق به دریافت نشان طلا شد.

این دانشجو پیش از این نیز در نمایشگاه مخترعان ژنو نیز  برای اختراع سبد خرید کالا ویژه نابینایان مدال طلا و برای اختراع کاشت نهال مدال برنز گرفته بود.

سال جاری پنج اختراع از دانشگاه پیام نور گلستان برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی ارسال شده بوده که این تعداد اختراح حسینی را نیز شامل می شود.

دانشگاه پیام نور گلستان در گرگان واقع شده و بیش از دو هزار دانشجو دارد.

کد مطلب 996810

