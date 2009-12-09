تشکیل چهار سازمان جدید مردم نهاد در استان مرکزی مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استاندار استان مرکزی در سومین جلسه هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی، گفت: تشکلهای مردم نهاد فرصتی برای توسعه مشارکت های اجتماعی مردم است.
علی اکبر شعبانی فرد خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود تعداد این سازمان ها تا پایان سال به 400 تشکل افزایش یابد که فرصت مناسبی را برای افزایش مشارکت مردم در توسعه استان فراهم میسازد.
سازمان های مردم نهاد، سازمان دهی سرمایه های اجتماعی
شعبانیفرد با اشاره به اینکه، فعالیت مستمر این گونه نهادها ضروری است و مسیر توسعه را هموار می کند، خاطر نشان کرد: توجه یه سازمان های مردم نهاد مورد تاکید بر نامه های چهارم وپنجم توسعه است و می تواند بخشی از امور اجرایی را به عهده بگیرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد نیروو سرمایه های اجتماعی را سازمان دهی و عملیاتی می کند خاطر نشان کرد: باید از این انرژی ها در راستای توسعه و آبادانی کشور استفاده کرد.
شعبانی فرد تاکید کرد: بر اساس بخش نامه های کشوری بخشی از کارها باید به سازمان های مردم نهاد واگذار شود.
سازمان های مردم نهاد نظارت می شوند
در ادامه مدیرکل امور اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه، به دلیل عملکرد بهتر سازمان های مردم نهاد، این تشکل ها نظارت می شوند گفت: تشکل های مردم نهاد باید در بخش های مختلف فعال شود.
غلامرضا فتحآبادی افزود: در همین راستا، و برای حمایت از گونههای جانوری درحال انقراض استان تشکلی تشکسل شده است.
وی با اشاره به اینکه، نظارت اصل اساسی رشد است، افزود: تیم های نظارت و بازرسی، تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده اند.
فتح آبادی تصریح کرد: پرونده هایی نیز تشکیل شده که حاکی از فعالیت مغایر با اساسنامه برخی تشکلهاست که هیئت نظارت مهلت یک ماهه ای به آنان داده تا فعالیت خود را طبق ضوابط و مقرارت دنبال کنند، و در غیراین صورت پروانه فعالیت آنان لغو خواهد شد.
وی گفت: اجرای طرح تمام شماری سازمانهای مردم نهاد، برگزاری دورههای آموزشی ویژه اعضای تشکلها، برگزاری همایش و نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای این سازمانها، اجرای پروژههای زیست محیطی و کاهش فقر با همکاری تشکلها و دفتر عمران سازمان ملل، انتخابات نماینده تشکلها در هیئت نظارت استان و هیئتهای شهرستانی، اجرای برنامه منظم بازدید با حضور استاندار و معاون سیاسی و امنیتی از برنامههای دفتر امور اجتماعی در حوزه سازمانهای مردم نهاد تا پایان سال است.
