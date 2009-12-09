18 میلیارد ریال به اجرای طرحهای خوداشتغالی استان مرکزی اختصاص یافت

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در حال حاضر 90 هزار و 288 نفر در قالب 43 هزار و 599 خانوار تحت پوشش خدمات مستمر و غیرمستمر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی هستند و بیش از 160 هزار نفر مددجو به صورت موردی از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

وی با اعلام اینکه 10 هزار و 196 دانش‌آموز و دوهزار و 72 دانشجو تحت پوشش این نهاد هستند، اظهارداشت: از ابتدای امسال دو میلیارد و 221 میلیون و 365 هزار ریال هزینه بخش فرهنگی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی همچنین ایتام تحت پوشش این نهاد را چهار هزار و 714 نفر اعلام کرد و متذکر شد: طی نیمه نخست امسال پنج میلیارد و 990 میلیون و 338 هزار ریال حامیان به ایتام تحت پوشش کمک کرده‌ اند.

چگینی محکومان مشمول دریافت دیه را 28 زندانی اعلام کرد و بیان داشت: 883 میلیون ریال دیه به منظور آزادسازی زندانیان پرداخت شده است.

وی درآمد حاصله ازکمکهای مردمی و صندوق‌ صدقات را 46 میلیارد و 378 میلیون و 903 هزار ریال ذکر کرد و ادامه داد: از محل زکات نیز دو میلیارد و 245 میلیون و 786 هزار ریال وجه دریافت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی خاطرنشان کرد: امسال دو میلیارد و 723 میلیون و 242 هزار ریال اعتبار در قالب ساخت، تعمیر و اجاره مسکن مددجویان هزینه شده است.