۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

استان مرکزی در زمینه تحقیقات زیست محیطی فقیر است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: اراک جزو هشت شهر آلوده کشور است با این حال در زمینه فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه محیط زیست دارای کمبودهای جدی است.

حمیدرضا جلالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه، پیرامون شناخت عوامل مخرب زیست محیطی پژوهش های جدی صورت نگرفته است، گفت: باتوجه به اینکه در زمینه تاثیرگذاری مخرب صنعت بر سلامت مردم اظهار نظرهایی صورت می گیرد ولی تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته است تا بتوان با آن سرعت آلاینده های زیست محیطی را متوقف کرد.

وی با اشاره به اینکه، تحقیقات انجام شده تاکنون پراکنده و محدود بوده است، افزود: اراک از آلودگی های هوا، آب ، خاک و پسماندها رنج می برد که نیازمند اقدامات علمی و تحقیقات جدی است.

وی افزود: اگرچه اغلب پزشکان بر آثار زیانبار آلودگی هوا و آب اراک صحه می گذارند ولی خلاء تحقیقات علمی در این بخش موجب شده که روند پیگیری های محیط زیست برای حل ریشه ای مشکلات این شهر از سرعت مناسبی برخوردار نباشد.

