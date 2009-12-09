تعاونیهای مسکن استان مرکزی پنج هزار واحد مسکونی می سازند

مجید کیانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: به منظور کمک و تقویت تعاونی‌ها در ساخت مسکن در استان مرکزی در قالب طرح مسکن مهر درخواست اختصاص 60 میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات طرح مسکن مهر به وزارت مسکن ارائه شده است که در صورت تحقق آن بسیاری از نیازهای تعاونی‌های استان به نقدینگی برای ساخت مسکن را تامین خواهد شد.

وی اضافه کرد: به ازای هر عضو تعاونی در این طرح 15 میلیون تومان تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده است که با آورده متقاضی و حمایت بانکی، ساخت مسکن از طریق تعاونی‌ها رونق بیشتری خواهد گرفت.

کیانپور با اشاره به سهمیه اعتباری استان از محل طرح مسکن مهر گفت: سهمیه این استان از محل تسهیلات مسکن مهر 190 میلیارد تومان است که تاکنون 125 میلیارد تومان آن از سوی بانک‌ها پرداخت شده است که این اعتبار در میان هشت هزار و 500 متقاضی که پروانه ساخت در اختیار داشته‌اند توزیع شده است.

وی عنوان کرد: هم اینک در استان مرکزی 11 هزار متقاضی دریافت مسکن مهر شناسایی و ثبت نام شده‌اند که از این میان با 10 هزار و 588 نفر از سوی بانک‌ها انعقاد قرار داد شده است و از این تعداد هشت هزار و 500 نفر تسهیلات خود را در مراحل مختلف دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود بانک‌های استان مرکزی در صورت طی شدن مراحل اداری و مقدماتی دیگر متقاضیان دریافت مسکن مهر، به واجدین شرایط معرفی شده، تسهیلات بانکی را برای آغاز ساخت و سازها پرداخت کنند.

کیانپور به وضعیت استان مرکزی در زمینه ترمیم بافت‌های فرسوده و اعتبارات استان در بهسازی این بافت‌ها اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ابلاغ صورت گرفته سهم اعتباری استان در بافت‌های فرسوده شهری 7 میلیارد تومان بوده که این اعتبار در میان شهرهای استان توزیع شده است که بر اساس اعلام صورت گرفته محدودیتی در این اعتبار برای بافت‌های فرسوده شهری اعمال نخواهد شد.

به گفته وی شهرداران می‌توانند با سوق دادن افرادی که در شهرهای واحد‌های فرسوده در اختیار دارند به سمت طرح مسکن مهر علاوه بر مناسب سازی و بهسازی این بافت‌ها از تسهیلات 15 میلیون تومانی مسکن مهر برخوردار شوند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به اینکه در شهرها تسهیلات مناسبی برای بهسازی بافت‌های فرسوده از سوی دولت در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که مالکان واحدهای فرسوده در شهرها علاقه‌مند باشند که واحد خود را مقاوم سازی کنند به ازای هر طبقه تسهیلات بانکی بدون در نظر گرفتن فرم بند ج و الزامات طرح مسکن مهر به آنان تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی به وضعیت تعاونی‌ها و اعتبارات پیش‌بینی شده برای آنان اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت مسکن و شهرسازی آمادگی دارد به تعاونی‌ها تسهیلات مورد نیاز را برای ساخت به ازای هر متقاضی تا سقف 15 میلیون تومان تامین کند که در این راستا درخواست اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار در این بخش به وزارت مسکن داده شده است.