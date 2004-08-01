نتايج نخستين روز رشته هاي مختلف

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" درمسابقات فوتبال دانشجويان پسرسراسركشور با شركت 17 تيم در4 گروه و درزمين چمن شماره يك و دودانشگاه با يكديگر مسابقات مي دهند كه در روزاول دانشگاه فردوسي مشهد 2-1 مقابل دانشگاه خليج فارس بوشهر به پيروزي رسيد. دربازي دوم نيز دانشگاه اصفهان با نتيجه 3- صفر بازي را از دانشگاه صنعتي شاهرود برد.

* هندبال علم و صنعت و بوعلي پيروز شدند

دررقابتهاي هندبال نيز 13 تيم درسالن شماره دو دانشگاه صنعتي اصفهان به رقابت مي پردازند كه درروزاول دانشگاه بوعلي سينا همدان با نتيجه 28 - 25 دانشگاه صنعتي شاهرود را شكست داد. در ديدار بعدي دانشگاه علم و صنعت توانست با نتيجه 19-17 تيم دانشگاه تربيت معلم تهران را مغلوب كند.

* واليبال با 2 بازي شروع كرد

دراين رشته نيز مسابقات با 17 تيم در مجموعه ورزشي ملت اصفهان پي گيري مي شود كه دانشگاه پيام نور2بر صفر بردانشگاه زنجان غلبه كرد و دانشگاه صنعتي امير كبيرنيزبا نتيجه 2 بر صفر مقابل دانشگاه فردوسي مشهد به پيروزي رسيد.

* تنيس خاكي درقسمت انفرادي آغازبكاركرد

درمسابقات تنيس خاكي نيز كه با شركت 15 تيم آغاز شده دانشجويان دانشگاههاي شهيد رجايي ، صنعتي اصفهان، شهيد بهشتي برحريفان خود به پيروزي رسيدند

اين مسابقات صبح امروزدررشته هاي كشتي آزاد، فوتبال، بسكتبال ، واليبال ، هندبال ، بدمينتون ، تنيس روي ميز، شنا ، تكواندو وتنيس خاكي پيگيري خواهد شد.