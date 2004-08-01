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۱۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۴۵

هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسر كشور - اصفهان (5)

نتايج نخستين روز رشته هاي مختلف

رقابتهاي ورزشي هفتمين المپياد دانشجويان سراسر كشور از روز گذشته در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" درمسابقات فوتبال دانشجويان پسرسراسركشور با شركت 17 تيم در4 گروه و درزمين چمن شماره يك و دودانشگاه با يكديگر مسابقات مي دهند كه در روزاول دانشگاه فردوسي مشهد 2-1 مقابل دانشگاه خليج فارس بوشهر به پيروزي رسيد. دربازي دوم نيز دانشگاه اصفهان با نتيجه 3- صفر بازي را از دانشگاه صنعتي شاهرود برد.
* هندبال علم و صنعت و بوعلي پيروز شدند
دررقابتهاي هندبال نيز 13 تيم درسالن شماره دو دانشگاه صنعتي اصفهان به رقابت مي پردازند كه درروزاول دانشگاه بوعلي سينا همدان با نتيجه 28 - 25 دانشگاه صنعتي شاهرود را شكست داد. در ديدار بعدي دانشگاه علم و صنعت توانست با نتيجه 19-17 تيم دانشگاه تربيت معلم تهران را مغلوب كند.
* واليبال با 2 بازي شروع كرد
دراين رشته نيز مسابقات با 17 تيم در مجموعه ورزشي ملت اصفهان پي گيري مي شود كه دانشگاه پيام نور2بر صفر بردانشگاه زنجان غلبه كرد و دانشگاه صنعتي امير كبيرنيزبا نتيجه 2 بر صفر مقابل دانشگاه فردوسي مشهد به پيروزي رسيد.
* تنيس خاكي درقسمت انفرادي آغازبكاركرد
درمسابقات تنيس خاكي نيز كه با شركت 15 تيم آغاز شده دانشجويان دانشگاههاي شهيد رجايي ، صنعتي اصفهان، شهيد بهشتي برحريفان خود به پيروزي رسيدند
اين مسابقات صبح امروزدررشته هاي كشتي آزاد، فوتبال، بسكتبال ، واليبال ، هندبال ، بدمينتون ، تنيس روي ميز، شنا ، تكواندو وتنيس خاكي پيگيري خواهد شد.

 

کد مطلب 99682

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