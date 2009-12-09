تنها صهیونیسم و اشغالگران از ناامنی عراق سود می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امروز در سرمقاله خود با اشاره به انفجارهای مهیب و هولناک روزگذشته در بغداد اشاره و تاکید کرد: هدف ازاین انفجارها این است که عراق در وضعیت بحرانی و بی ثباتی باقی بماند و توجه آنان را از پیروزی هایی که در عرصه های سیاسی و دیگر زمینه های کسب کردند، معطوف به این حوادث کند.

این روزنامه اماراتی درادامه می افزاید: همچنین هدف از این انفجارها ایجاد زمینه برای ادامه حضور اشغالگران و ادامه بروز هرج و مرجی است که دشمنان عراق که در راس آن صهیونیست ها خواستار آن بوده و از این وضعیت سود می برند.

الخلیج در ادامه خاطر نشان کرد: قانون انتخابات درهفته جاری در عراق هرچند تحت حضور اشغالگران به عنوان یک گام سیاسی که همه گروه ها بر سر آن به توافق رسیدند؛ به تصویب رسید اما با وقوع این انفجارها همه در معرض آزمایشی بزرگ قرار می گیرند و در حقیقت این انفجارهای هولناک هشداری به مردم عراق داشت که گام نهادن در مسیر درست هرچه که می خواهد باشد، ممنوع است.

روزنامه اماراتی الخلیج درادامه تاکید کرد: تنها طرفی که از وضعیت ناهنجار و بحرانی عراق سود می برد اشغالگران هستند که چنین وضعیتی می تواند توجیهی برای ادامه حضورآنان برای طولانی مدت باشد؛ هرچند که در حاضر هم وضعیتی مناسبی در عراق ندارند.

این روزنامه در ادامه تاکید می کند: دستان ناپاک هیچ هدفی به جز ایجاد کشتار و ویرانی و آوارگی و باقی نگه داشتن عراق در گرداب بی ثباتی ندارند و هر زمانی که عراقی ها با یکدیگر بر سر مسئله ای به توافق و یکپارچگی دست یابند؛ این دست ها پر کار و فعال می شوند تا وحدت ملی عراق را هدف قرار دهند و به اهداف خود برسند.

این روزنامه تاکید می کند: دستان ناپاک از هر طیف و گروهی که هستند؛ احزاب و گروههای عراقی همه و همه باید برای محاصره آنان دست به کارشوند و مانع از محقق شدن دسیسه های ویرانگر آنان شوند و به ناچار همه گروه های عراقی از هر طیف سیاسی باید گام های جدی در این زمینه بردارند.

الخلیج درپایان خطاب به گروه ها و احزاب مختلف سیاسی عراق می گوید: حال وقت مشاجره بر سر تقسیم سهم قدرت در عرصه سیاسی عراق نیست بلکه در حال حاضر تنها وظیفه ارتقای سطح مبارزه با اشغالگران و ناامنی موجود است که هر دوی این عناصر مرگ و کشتار را در عراق به ارث می گذارند و عراق را در گرفتارهای و مشکلات خود غرق خواهند کرد.