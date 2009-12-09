جنگ افغانستان "جنگ نفرین شده" است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ روزنامه جمهوریت مصر امروز در مقاله ای با اشاره به وجود نا امنی های اخیر در افغانستان و پاکستان نوشت: پاهای دولت آمریکا به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گرداب افغانستان که جرج بوش پسر در این کشور به اقدامات خونین همزمان با کشتار عراق به راه انداخت؛ لرزیده و لغزیده است.

این روزنامه مصری درادامه تاکید می کند: افکار عمومی آمریکا خواستار پایان دادن به این جنگ نفرین شده و بازگرداندن نظامیان آمریکایی به کشورشان هستند.

جمهوریت می نویسد: تصمیم اوباما به اعزام 30 هزار نظامی دیگر به افغانستان به منظور حمایت نظامیان آمریکایی اشغالگر درافغانستان و همچنین اعلام فرمانده ناتو به همکاری با این نظامیان به واسطه 9 هزار نظامی از کشورهای عضو این پیمان و تاکید وزیر دفاع آمریکا براین موضوع که اعزام نظامیان جدید به افغانستان به معنی پیروزی آمریکایی ها دراین کشوراست؛ همه این امور تنها موجب شعله ور شدن و بروز کشتار بیشتر در جنگ افغانستان می شود که تنها ملت افغان باید هزینه آن را بپردازند.

به نوشته روزنامه جمهوریت در مجاورت این صحنه درگیری و جنگ و کشتار؛ کشور پاکستان قرار دارد که ازاین وضعیت بی نصیب نیست ؛ بلکه آتش بی ثباتی وناامنی دراین کشور شعله ور می شود و درپی آن کشتار و آوارگی میلونها شهروند بیگناه پاکستانی به وقوع می پیوندد.

روزنامه جمهوریت در پایان خاطر نشان می کند: همه این امور تحت شعار مبارزه با تروریسم که بوش پسر آن را به راه انداخت؛ حادث می شود و اوباما هم در مسیر این جنگ نفرین شده قدم گذاشته است.