100 شرکت داخلی در هفتمین نمایشگاه تخصصی حفاری شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در فضایی به وسعت 6 هزار متر مربع در مجتمع مرکزی شرکت ملی حفاری ایران از 28 آذر تا اول دی ماه بر پا خواهد شد که فضای این نمایشگاه در مقایسه با سال قبل 50 درصد افزایش نشان می دهد.

محمدرضا طهماسبی بیرگانی در این خصوص اظهار داشت: تعداد این شرکتها که در شمار بزرگترین شرکتها و مجموعه های سازنده و تولیدکننده قطعات و تجهیزات صنعت نفت در کشور محسوب می شوند، در مقایسه با ششمین نمایشگاه 30 درصد افزایش یافته است.

طهماسبی بیرگانی نمایشگاه هفتم را در مقایسه با دوره های گذشته دارای وجوه متمایز خواند و توضیح داد: از جمله ویژگیهای نمایشگاه امسال حضور سه بانک مهم کشور شامل ملی، ملت و تجارت است که با داشتن فضای مناسب نسبت به ارائه خدمات بانکی و اطلاعات مختلف در زمینه تسهیلات، گشایش ال.سی، حمایتهای بانکی و دیگر خدمات به سازندگان اقدام می کنند.

رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران گفت: از ابتکارات جدید در نمایشگاه این دوره حضور چند ناشر کتب تخصصی صنعت حفاری است که آخرین انتشارات در سطح جهان در باره این صنعت مهم و پیچیده را در اختیار علاقمندان قرار می دهند.

وی همچنین به شرکت دانشگاه های مختلف از جمله شهید چمران اهواز، تهران، امیرکبیر و جهاد دانشگاهی خوزستان اشاره داشت و افزود: تعدادی از نمایندگیهای شرکتهای خارجی تولید کنندگان قطعات حفاری نیز در نمایشگاه هفتم حضور دارند.

طهماسبی بیرگانی یادآور شد: با برنامه ریزی انجام شده برای نخستین بار در سطح کشور، اتوماسیون دستگاه حفاری که از سوی دانشگاه تهران با استفاده از سامانه های جدید مخابراتی ساخته شده در این نمایشگاه رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری از سوی روابط عمومی و اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران با همکاری انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان برگزار می شود، گفت: در این نمایشگاه که در زمینه های مختلف صنعت حفاری به ویژه ساخت قطعات، تامین کالا و مواد، خدمات مهندسی و بازرسی فعالیت دارد ضمن ارائه نیازهای بخشهای مختلف شرکت، نسبت به هم افزایی با سازندگان داخلی و آگاهی از توانمندیها و امکانات آنان مبادرت خواهد شد.

ناوگان عملیاتی این شرکت هم اکنون با در اختیار داشتن افزون بر 60 دستگاه حفاری خشکی و دریایی و بیش از 16 هزار نیروی فنی و تخصصی با بهره گیری از تجهیزات و امکانات استاندارد توان عملیات حفاری و خدمات ویژه را تا اعماق 6 هزار متری در سازهای سخت و پرفشار دارد و قدرترین شرکت حفاری در خاورمیانه است.