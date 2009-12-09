دو داور ایرانی در مسابقات جودو "کانوکاپ" ژاپن قضاوت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی جودو ژاپن موسوم به کانوکاپ از جمله گراند اسلم‌های بزرگ جودو جهان است که همه ساله با حضور نفرات اول تا پنجم جهان و در بالاترین سطح ممکن برگزار می شود.

برای قضاوت در این مسابقات کیوان دهناد و محسن منافی، دو داور بین المللی کشورمان شب گذشته به همراه وحید سرلک و سید محمود میران راهی توکیو شدند.

این مسابقات 20 و 21 آذرماه در مرکز آموزش فدراسیون جهانی "کودوکان" برگزار خواهد شد که طبق برنامه وحید سرلک روز جمعه به روی تاتامی خواهد رفت.

ژاپنی‌ها برای نفرات برتر این مسابقات 150 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته‌اند که به نفرات اول 5 هزار دلار، نفرات دوم 3 هزار دلار و نفرات سوم 1500 دلار جایزه پرداخت خواهد شد.