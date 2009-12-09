خروج صنایع قدیمی شرط احداث صنایع نوین در 120 کیلومتری تهران

دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لغو این مصوبه از سوی دولت صحت ندارد و اصلا چنین مصوبه ای صادر نشده است. با این همه چهار ماه پیش وزارت صنایع درخواستی مبنی بر نقض مصوبه ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران را به کمیسیون زیربنایی دولت مطرح کرد که با این درخواست کاملا مخالفت شد.

این مقام ارشد در سازمان محیط زیست تاکید کرد: پیشنهاد جایگزینی را خود وزارت صنایع مطرح کرد که خواهان مجوز احداث صنایع نوین یا "های تک" در محدوده 120 کیلومتری تهران بود که کمیسون زیربنایی دولت با شرط خارج کردن صنایع آلاینده و قدیمی از این محدوده با این درخواست موافقت کرده است.

اصیلیان همچنین به مصوبه ای کلی در مورد شهرک صنعتی قم در 70 کیلومتری تهران اشاره کرد و افزود: به جز در مواردی مثل این شهرک صنعتی، لغو مجوزی صورت نگرفته است.

این اظهارات در حالی از سوی اصیلیان مطرح می شود که هیئت دولت برخلاف مصوبه شورای شهر و طرح جامع تهران، ممنوعیت احداث صنایع در محدوده 120 کیلومتری تهران را لغو و روز دوشنبه 16 آذرماه آن را به سازمانهای مربوطه ابلاغ کرده است.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سفر دوم رئیس جمهوری به استان تهران روز دوشنبه اعلام کرده بود: با ابلاغ این مصوبه شرایط احداث صنایع نوین (های تک) بعد از 42 سال از سپری شدن قانون ممنوعیت احداث واحدهای جدید در تهران اعلام شده است.

محمدرضا مس فروش اضافه کرد: صدور جواز تاسیس برای فعالیتهای صنایع نوین در چارچوب ضوابط تعیین اولویت دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع و معادن صرفا در شهرکهای صنعتی بلامانع است و در موارد خارج از این دستورالعمل کسب نظر از مرکز صنایع نوین الزامی است.

این مصوبه در حالی از سوی دولت ابلاغ شده است که اغلب کارشناسان محیط زیست پیش از این بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند.