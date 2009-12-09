شماره گذاری خودروهای "ال 90" و "روآ" متوقف شد

لازم به ذکر است دو خودروی یاد شده سالهاست که توسط کارخانه های ایران خودرو و سایپا تولید می شوند و چندین هزار دستگاه از این نوع خودروها هم اکنون در سطح شهرها در حال تردد هستند. این خودروها فاقد سیستم ترمز ABS هستند.
شماره گذاری خودروهای سواری "ال 90" و "روآ" به علت عدم نصب سیستم ترمز ABS متوقف شد.
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس طی مدت زمان مشخصی به شرکتهای سازنده خودروهای ال 90 و روآ مهلت داده بود تا بر روی خودروهای یاد شده سیستم ترمز ABS را نصب کنند اما این شرکتها به تعهدات خود عمل نکرده اند و ظاهرا همین موضوع باعث شده تا پلیس راهنمایی و رانندگی نیز مانع از شماره گذاری خودروهای یاد شده شود. استدلال پلیس در این زمینه بالا بردن ضریب ایمنی خودروها و افزایش ایمنی رانندگان عنوان شده است .
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