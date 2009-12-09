سفر شاعران ایرانی به ترکیه در ایام بزرگداشت مولانا

محمدرضا عبدالملکیان مدیرعامل دفتر شعر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب، گفت: همه ساله به مناسبت بزرگداشت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در دهه سوم آذرماه مراسمی در قونیه برگزار می‌شود که امسال دفتر شعر جوان تصمیم گرفت امکان شرکت گروهی از شاعران پیشکسوت و جوان ایرانی را در این مراسم فراهم کند.

وی ادامه داد: به همین مناسبت تعدادی از شاعران جوان با اولویت برگزیدگان سه دوره جایزه کتاب سال شعر جوان انتخاب شدند که در کنار شاعران پیشکسوت روز 22 آذر راهی ترکیه می‌شوند.

عبدالملکیان همچنین درباره برنامه سفر گفت: ابتدا قرار بود این سفر با اتوبوس انجام شود ولی به دلیل ملاحظات جوی و فصلی تصمیم بر این شد که سفر با هواپیما صورت گیرد. ورود گروه ابتدا به استانبول خواهد بود و 2 روز در این شهر می‌مانیم و در برنامه‌های تدارک دیده شرکت می‌کنیم.

وی ادامه داد: سپس به قونیه رفته و 3 روز در آنجا خواهیم بود که شرکت در مراسم بزرگداشت مولانا و دیدار با شاعران و نویسندگان قونیه از برنامه‌های این چند روز است که با هماهنگی رایزن فرهنگی ایران در ترکیه انجام خواهد شد. پس از قونیه برای شرکت در برنامه‌های متنوع ادبی و فرهنگی و بازدید از اماکن تاریخی آنکارا سفری سه روزه به این شهر خواهیم داشت و در پایان این سفر یک هفته‌ای به تهران بازخواهیم گشت.

این شاعر درباره همسفران این برنامه فرهنگی توضیح داد: شمس لنگرودی، محمدعلی رحمانی، ناصر فیض، آیدین روشن، فاطمه راکعی، حسن فرازمند، داریوش معمار، علیرضا بدیع، الهام اسلامی، رضا بروسان، هادی خورشاهیان و مجید سعدآبادی برخی از دوستانی هستند که ما را در این سفر همراهی می‌کنند.

مدیرعامل دفتر شعر جوان افزود: علاوه بر شاعران، یک گروه موسیقی نیز ما را همراهی می‌کند. قصد ما این بود که تعدادی از خبرنگاران رسانه‌ها را نیز همراه خود داشته باشیم که علیرغم تلاشمان این امر میسر نشد.

عبدالملکیان در پایان گفت: دفتر شعر جوان یک نهاد خصوصی است که بخشی از برنامه‌‌های خود را از طریق کمک دستگاههای فرهنگی اجراء می‌کند و در مورد این سفر هم تلاش ما این است که بخشی از هزینه سفر را با کمک نهادهای فرهنگی تامین کنیم که هنوز قطعی نشده است. البته بخشی از هزینه‌ها را خود دوستان همسفر متقبل شده‌اند.