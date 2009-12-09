خدمات رسانی شرکت آبفای خوزستان 16 درصد افزایش یافت

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در تشریح اقدامات این شرکت با بیان اینکه از سال 84 تعداد شهرهای تحت پوشش شرکت آبفای استان از 38 شهر به 49 شهر افزایش یافته است، گفت: تعداد مشترکان نیز هم اکنون با 19 درصد رشد به 470 هزار اشتراک رسیده ضمن اینکه در تولید آب رقم 266 میلیون مترمکعب در سال 1384 اکنون به 355 میلیون متر مکعب افزایش یافته که گویای رشدی معادل 34 درصد در تولید آب است.

وی به سرانه ظرفیت ذخیره آب اشاره و سرانه ظرفیت ذخیره آب در برنامه چهارم توسعه را 285 لیتر برای هر نفر اعلام کرد و افزود: اکنون این رقم در استان خوزستان به 291 لیتر سرانه افزایش یافته است.

پویا با تاکید بر اینکه این استان در سرانه تولید آب 33 لیتر از سرانه کشوری جلوتر است، سرانه مصرف آب در کشور را 260 لیتر و در استان خوزستان 290 لیتر دانست و خاطرنشان کرد: باید با فرهنگسازی این رقم را که در استان 30 لیتر بیشتر از سرانه مصرف کشوری است را اصلاح کرد.

وی همچنین در تشریح اقدامات انجام شده در بخش فاضلاب بیان داشت: در بخش فاضلاب نیز جمعیت تحت پوشش با رشدی معادل 20 درصد از 119 هزار مشترک در سال 1384 اکنون به 149 هزار مشترک فاضلاب رسیده ضمن اینکه تعداد تصفیه خانه های فاضلاب نیز از سه واحد به چهار واحد افزایش یافته است.