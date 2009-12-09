به گزارش خبرنگار مهر، کتابهایی که در طول سال 87 در جوایز مختلف برگزیده شده‌اند جزو آثاری هستند که در گردونه داوری دومین دوره جایزه تکنیکی‌ترین رمان سال قرار می‌گیرند.

15 داور برای ارزیابی آثار (رمان و داستان بلند) منتشر شده در سال 1387 انتخاب شده‌اند که در دو بخش آثار را ارزیابی خواهند کرد. در بخش نخست 10 اثر به مرحله نهایی راه خواهند یافت و در نهایت 3 اثر (یا رمان یا داستان بلند) به عنوان تکنیکی‌ترین آثار برتر معرفی می‌شوند.

شهرداری تهران حامی اصلی این جایزه خصوصی است و هنوز مکانی برای برپایی آن به مسئولان جایزه اعلام نشده است.

با این حال مسئولان این جایزه در حال رایزنی با مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای اجاره محلی جهت برگزاری مراسم اختتامیه و نیز مذاکره با مسئولان وزارت ارشاد برای اخذ مجوز این مراسم هستند.