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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۱۱

احمدی افزادی در گفتگو با مهر:

توجه جدی به دغدغه‌های مردم اولویت شبکه تهران است

توجه جدی به دغدغه‌های مردم اولویت شبکه تهران است

مسعود احمدی افزادی در نخستین اظهار نظر پس از انتصاب به مدیریت شبکه تلویزیونی تهران اولویت خود را توجه جدی به دغدغه‌ها، نیازها و مطالبات مردم شهر تهران و استفاده از ظرفیت نهادهای علمی برای پیشبرد اهداف شبکه ذکر کرد.

مدیر جدید شبکه تهران درباره برنامه‌های خود در این شبکه به خبرنگار مهر گفت: توجه جدی به دغدغه‌ها، نیازها و مطالبات مردم شهر تهران در اولویت برنامه‌هایم قرار دارد. با توجه به گستردگی تهران باید زندگی اجتماعی مردم مورد توجه قرار بگیرد و برای بالا بردن سطح فرهنگی مردم از امکانات نرم‌افزاری بهره ببریم.

احمدی افزادی ادامه داد: بزرگترین دانشگاهها ونهادهای علمی در تهران قرار دارند و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های نهادهای علمی برای پیشبرد اهداف شبکه استفاده کنیم، چرا که تهران ام القری جهان اسلام محسوب می‌شود. از سوی دیگر بیشترین سازمان‌های فرهنگی در تهران قرار دارد و به همین دلیل از ظرفیت دستگاههای فرهنگی برای ارتقای سطح افکار عمومی استفاده می‌کنیم.

وی گفت: مقام معظم رهبری در دهه چهارم به دو بحث عدالت و پیشرفت تاکید زیادی کرده‌اند. ما نیز در شبکه تهران سعی می‌کنیم این دو مسئله را مورد توجه جدی قرار دهیم. یکی دیگر از اولویت‌ها تهیه برنامه‌هایی درباره مهاجرت بی‌رویه به تهران و آموزش شیوه‌های اصیل زندگی ایرانی اسلامی است و زمینه پیشرفت تهران را با همکاری دستگاههای فرهنگی هنری فراهم خواهیم کرد.

مدیر شبکه تهران ادامه داد: تقویت برنامه‌های گفتگومحور با موضوع دغدغه‌ها، مشکلات و انتظارات مردم از دیگر برنامه‌های من است. بنابراین برنامه‌هایی چون "تهران 20"، "در استان" و "در شهر" تقویت می‌شود. برنامه‌های پنج سال دوم شبکه تهران با توجه به چارچوب افق رسانه طراحی شده و سعی می‌کنیم به نحو مطلوب برنامه‌های طراحی شده را ادامه دهیم.

مسعود احمدی افزادی دیروز با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما به مدیریت شبکه تلویزیونی تهران منصوب شد. وی پیش از این مدیر شبکه رادیویی جوان بود.

کد مطلب 996841

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