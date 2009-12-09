۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۸:۴۸

اجلاس کپنهاگ پایانی بر عصر طلایی نفت است

یک کارشناس محیط زیست گفت: اجلاس محیط زیستی سازمان ملل متحد در کپنهاگ در حالی وارد دومین روز کاری خود با حضور نماینده 190 کشور جهان می شود که به عقیده یک کارشناس محیط زیست این اجلاس عصر طلایی نفت را به پایان می برد.

دکتر ناصر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اجلاس کپنهاگ را نقطه آغازی برای محدود کردن جهان سوختهای فسیلی دانست و گفت: اجلاس کپنهاگ نقطه آغازی بر محدود کردن جهان وابسته به سوختهای فسیلی است و بشر به این نتیجه رسیده که باید به سمت سوختهای پاک برود و یکی از انگیزه های اصلی و جدی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در کپنهاگ موضوع سوخت است.

این کارشناس مسائل محیط زیستی با اشاره به نفت به عنوان مهمترین ویژگی اقتصادی و سیاسی دولتهای حاکم در خاورمیانه افزود: اجلاس کپنهاگ نقطه ای بر پایان اقتصاد مبتنی بر درآمدهای سرشار نفتی خواهد بود.

این متخصص و فعال محیط زیست با اشاره به جنس برخی حکومتها در خارومیانه ثروتمند و نفت خیز گفت: برخی دولتها به دلیل درآمد بالای نفت هیچ نیازی به نخبگان و سرمایه داران کشور خود ندارند و اهمیتی به موضوع محیط زیست هم نمی دهند.

اجلاس کپنهاگ از روز گذشته با حضور نمایندگان 190 کشور جهان به منظور بررسی مشکلات مربوط به گرم شدن کره زمین آغاز به کار کرده است.
